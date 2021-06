Choc de Coronation Street alors que la police trouve enfin la preuve que Corey Brent a assassiné Seb Franklin

CORONATION Les fans de la rue sont sous le choc après que la police a découvert la preuve que Corey Brent était impliqué dans le meurtre de Seb Franklin.

L’écolier tueur – qui est joué par l’acteur Maximus Evans dans le feuilleton ITV – s’en est tiré avec l’attaque de Seb en s’en prenant à ses amis et en affirmant qu’ils avaient tué Seb et qu’il avait essayé de l’aider.

4 Corey a été interrogé par la police Crédit : ITV

Cependant, ce soir, après qu’Asha et Abi l’aient drogué pour passer par son téléphone, ils ont découvert quelque chose d’inhabituel.

Une application en cours d’exécution sur son téléphone l’a montré en train de visiter une ruelle la nuit de l’attaque – puis de revenir deux jours plus tard.

Il s’est ensuite rendu à la rivière à 3 heures du matin, ce qui a poussé Asha à remettre le téléphone à la police avec un indice pour vérifier le GPS.

Et plus tard, alors que Corey gisait à l’hôpital, se remettant d’avoir été drogué et tombant dans les escaliers, la police l’a interrogé.

4 Le père de Corey a accusé la police d’avoir harcelé son fils

Le détective lui a dit : « Nous avons des images de vidéosurveillance de vous vous dirigeant vers Orphanage Lane deux jours après l’attaque. Mais vous n’y êtes jamais allé auparavant ?

« Etes-vous sûr parce que nous sommes retournés à la nuit de l’attaque et avons regardé les images et vous y êtes à nouveau. Vous portez un survêtement et un sac à dos.

« Vous ressortez sans sac à dos avec un jean et un sweat à capuche. Lorsque vous êtes revenu à Orphanage Lane deux jours plus tard pendant que vous vous « vidiez la tête », vous ressortez avec le sac à dos.

4 Corey joue la victime alors qu’Asha l’a drogué Crédit : ITV

« L’application de santé sur votre téléphone vous suit jusqu’à l’Irwell. As-tu jeté le sac dans la rivière ? Les plongeurs se baignent pendant que nous parlons parce que lorsque vous émergez, devinez quoi – pas de sac à dos.

« Portiez-vous ce survêtement lorsque vous avez attaqué Seb Franklin ? »

Corey a craqué sous l’interrogatoire et a admis avoir porté le survêtement mais en insistant sur le fait qu’il n’avait pas attaqué Seb – mentant et affirmant qu’il avait essayé de l’aider.

4 Corey a craqué sous l’interrogatoire et a menti en essayant d’aider Seb Crédit : ITV

Les fans étaient dégoûtés par Corey comme l’un d’eux a écrit: « Corey est un tel menteur et ses pères un idiot espèrent qu’il l’a découvert et envoyé me rend malade! »

Un deuxième a déclaré : « Corey ment si facilement !

Un autre a ajouté: « J’espère vraiment que Corey sera découvert. »

EastEnders continue lundi à 20h sur BBC One.