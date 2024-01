Choc, chagrin et deuil pour 3 soldats américains basés en Géorgie tués dans une frappe de drone au Moyen-Orient

SAVANNAH, Géorgie (AP) – Décrit par leurs parents comme pétillant et riant constamment, la CPS. Kennedy Sanders et la CPS. Breonna Moffett est devenue une amie proche peu de temps après s’être enrôlée dans la Réserve militaire il y a cinq ans. Le sergent. William Jerome Rivers a effectué une tournée en Irak avant de rejoindre la même compagnie d’ingénieurs de l’armée.

Les trois citoyens-soldats venus de différentes régions de Géorgie sont tous morts dans un frappe de drone le week-end sur une base américaine en Jordanie, près de la frontière syrienne, qui a également blessé plus de 40 autres personnes. Les familles des réservistes tués ont déclaré avoir été choquées lorsque des officiers militaires en uniforme sont venus à leur porte pour annoncer la nouvelle dimanche.

Alors que le président Joe Biden a promis les États-Unis répondront, les parents de Moffett ont déclaré qu’ils espéraient qu’il n’y aurait pas d’escalade de la violence qui tuerait davantage de soldats américains. Leur fille a célébré son 23e anniversaire à l’étranger neuf jours seulement avant d’être tuée.

“J’espère juste et je prie pour qu’aucune autre famille n’ait à vivre cela”, a déclaré lundi Francine Moffett, la mère du jeune soldat, en larmes, à la table à manger de sa maison de Savannah. “Cela prend votre cœur et votre âme.”

Breonna Moffitt a rejoint la Réserve de l’Armée en 2019 après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires. En plus de son service militaire, elle travaillait pour un prestataire de soins à domicile, cuisinant, nettoyant et faisant les courses pour les personnes handicapées, ont déclaré ses parents. Lorsque Moffett est partie avec ses camarades de la 718e compagnie du génie, 926e bataillon du génie basé à Fort Moore en août, c’était son premier déploiement à l’étranger.

Elle était l’aînée d’une famille de quatre frères et sœurs. Chaque matin, raconte Francine Moffett, sa fille de 8 ans appelait sa grande sœur pour lui dire bonjour en se rendant à l’école.

Chaque fois que la famille Moffett appelait, elle recevait également des nouvelles de Sanders.

« Chaque fois que j’appelais Breonna, je voyais Sanders passer la tête et dire : « Hé ! Comment vas-tu ?’ », a déclaré Francine Moffett.

Originaire de Waycross, à 160 kilomètres au sud-ouest de Savannah, Sanders, 24 ans, s’était portée volontaire pour le déploiement au Moyen-Orient, impatiente de découvrir une nouvelle partie du monde, ont déclaré ses parents.

À la maison, elle a aidé à entraîner des équipes de football et de basket-ball pour enfants. Elle a également travaillé dans une pharmacie tout en suivant des cours collégiaux dans le but de devenir technicienne en radiologie. Dernièrement, cependant, elle avait envisagé de devenir soldat à temps plein en service actif une fois son contrat rempli avec la Réserve militaire.

« Elle était aimée. Elle n’avait pas d’ennemis. Tout le temps, vous la voyiez sourire », a déclaré son père, Shawn Sanders, dans une interview lundi. “C’est quelqu’un qui vivait sa vie, profitait de la vie dès son plus jeune âge et travaillait pour une carrière.”

À 46 ans, Rivers avait bien plus d’expérience militaire que les deux jeunes femmes. Le ministère de la Défense a déclaré qu’il avait rejoint la Réserve militaire dans le New Jersey en 2011 et avait effectué une période de neuf mois en Irak en 2018. Il a rejoint la 718e compagnie d’ingénierie à Fort Moore l’année dernière et vivait à Carrollton, à environ 70 kilomètres à l’ouest. d’Atlanta.

L’Associated Press n’a pas réussi à contacter la famille de Rivers lundi.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a publié une déclaration déplorant la « perte de vie inexcusable » des trois soldats, affirmant qu’ils « avaient donné la dernière mesure de leur dévouement au service de ce pays ». Le brigadier de l’armée. Le général Todd Lazaroski, commandant du 412e commandement du génie de théâtre de la Réserve militaire, a déclaré dans un communiqué : « Ils représentent le meilleur de l’Amérique. »

Dans la ville natale de Sanders, Waycross, les drapeaux ont été mis en berne. Ses parents ont déclaré que son unité avait d’abord été déployée au Koweït, puis en Jordanie, où les États-Unis exploitent un base de soutien logistique le long de la frontière syrienne.

Pendant son temps libre pendant son déploiement, Sanders pratiquait le jiu-jitsu et courait pour rester en forme. Elle se détendait en tricotant et appelait à la maison presque tous les jours, selon ses parents. Même si elle a parfois évoqué des drones abattus à proximité, elle n’a ressenti aucun sentiment de danger imminent, a déclaré Oneida Oliver-Sanders, la mère de la réserviste.

Lors de leur dernière conversation la veille de son assassinat, Sanders a déclaré qu’elle envisageait d’acheter une moto – au grand dam de sa mère. Elle avait également parlé récemment d’acheter une maison.

“Toutes ces différentes choses pour lesquelles elle avait des projets, vous savez, ont été interrompues en un clin d’œil”, a déclaré Oliver-Sanders. “Je me sens juste comme quelqu’un comme elle, tellement pleine de vie, c’est juste injuste qu’elle ne puisse jamais réaliser les rêves qu’elle avait.”