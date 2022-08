Choc alors que le béluga WHALE de 13 pieds remonte la Seine près de Paris, déclenchant un effort de sauvetage effréné

Une mission de sauvetage MANIC a été lancée pour sauver un béluga de 13 pieds repéré en train de remonter la Seine en France.

Les autorités craignent pour la sécurité de la créature car l’espèce protégée se trouve généralement dans les eaux froides de l’Arctique.

Les équipes de sauvetage tentent d’aider le béluga Crédit : AP

Il a été aperçu en train de remonter la Seine à Paris Crédit : Reuters

Des images de drones ont montré la baleine serpentant doucement dans une partie des eaux vert clair du fleuve entre Paris et la ville normande de Rouen, à plusieurs dizaines de kilomètres à l’intérieur des terres depuis la mer.

On pense aujourd’hui que la baleine – qui, selon les responsables, semble avoir un poids insuffisant – erre dans un tronçon de rivière de 40 km entre deux séries d’écluses au nord-ouest de Paris.

Les autorités ont déclaré que le mammifère semblait d’une maigreur inquiétante et qu’il s’éloignait des bateaux dans l’espoir de le guider en direction de l’embouchure du fleuve, entre les ports maritimes du Havre et de Honfleur.

Il a été vu pour la première fois mardi dans la rivière qui traverse la capitale française jusqu’à la Manche.

Les équipes de sauvetage, les pompiers et les experts de la biodiversité se sont rapidement précipités pour surveiller de près la baleine afin d’évaluer son état de santé “préoccupant”.

Les autorités ont ajouté que la baleine semblait avoir “des changements cutanés et un poids insuffisant”.

Gérard Mauger, directeur adjoint du groupe français de recherche sur les mammifères marins GEEC, a déclaré que le mammifère passait “très peu de temps à la surface” et semblait avoir une “bonne” capacité pulmonaire.

Mais Mauger a déclaré que les sauveteurs avaient du mal à guider la baleine vers l’embouchure de la Seine.

Les autorités du département normand de l’Eure ont exhorté les gens à garder leurs distances pour éviter d’affliger l’animal.

Lamya Essemlali, responsable de l’organisation à but non lucratif de conservation marine Sea Shepherd, a déclaré que certains membres de son équipe utilisaient des drones pour localiser plus facilement la baleine.

Elle a déclaré: “L’environnement n’est pas très accueillant pour le béluga, la Seine est très polluée et les cétacés sont extrêmement sensibles au bruit.

“L’urgence est de nourrir la baleine pour éviter qu’elle subisse le même sort que l’orque qui est morte après être morte de faim.”

Les écologistes espéraient épargner à la baleine le sort d’une autre, une orque, également connue sous le nom d’épaulard, qui s’est égarée puis est morte dans la Seine en mai.

Les bélugas sont considérés comme une espèce en voie de disparition et se trouvent souvent dans les eaux côtières peu profondes de l’Arctique.

Cela survient après qu’un bébé rorqual qui s’est coincé deux fois dans la Tamise l’année dernière a été euthanasié “pour mettre fin à ses souffrances”.