Choc alors que la drag queen grande taille Valencia Prime, 25 ans, s’effondre et meurt au milieu du spectacle

Une drag queen de taille plus “BRILLANTE et montante” s’est tragiquement effondrée et est décédée au milieu de sa performance.

Valencia Prime animait son émission “Prime Time” le 12 septembre dans un bar gay de Philadelphie lorsqu’elle s’est effondrée sur scène. Elle avait 25 ans.

La drag queen grande taille de Philadelphie, Valencia Prime, s’est effondrée et est décédée sur scène lors d’un spectacle Crédit : Facebook/Valencia Prime

Le médecin légiste a déclaré qu’elle était décédée d’une maladie cardiaque et a classé le mode de décès comme cause naturelle Crédit : Instagram/@valencia_prime

Elle se produisait à la discothèque Tabu qui organise maintenant un spectacle commémoratif lundi Crédit : TABU Philadelphie

Le médecin légiste a déclaré que le jeune artiste était décédé d’une maladie cardiaque et a classé le mode de décès comme cause naturelle.

Des passants ont déclaré que les ambulanciers paramédicaux se sont précipités sur la scène où ils ont trouvé Prime “insensible”, a rapporté ABC6.

Elle a été emmenée à l’hôpital Jefferson où elle a été déclarée morte.

Prime, qui s’est identifiée comme une femme trans, s’est surnommée “la diva de la danse grande taille de Philadelphie” et se produisait à la discothèque Tabu lorsqu’elle est malheureusement décédée.

“Nous pleurons la perte d’une étoile très brillante et montante dans la communauté de la performance et d’une personne toujours pleine de vie et de positivité”, a posté Tabu sur Instagram.

“Nous disons au revoir à Valencia Prime mais nous n’oublierons pas la lumière que vous avez apportée à la scène.”

Le lieu a programmé un spectacle commémoratif qui aura lieu lundi soir.

Ils accepteront les dons qui iront à la famille.

“Je pense que la scène de Philadelphie ne sera plus jamais la même”, a déclaré Asia Monroe, amie et collègue interprète de drag.

“C’était vraiment une personne merveilleuse, aimante et attentionnée. Si vous ne saviez pas qui était Valencia Prime, vous n’avez pas vu Philadelphia traîner !”

Une page GoFundMe créée pour collecter des fonds pour la famille de l’interprète de drag a amassé plus de 14 000 $.