Choc à mi-parcours: le sénateur du GOP Chuck Grassley vote en dessous de 50% pour la première fois depuis 1980

Le sénateur Chuck Grassley (R-IA) vote à son plus bas niveau depuis 1980, car les démocrates pourraient avoir une chance de renverser un siège rouge au Sénat dans l’Iowa.

Le registre Des Moines a rapporté :

Grassley mène 47% à 39% contre Franken, un amiral de la marine américaine à la retraite, dans le dernier sondage, réalisé du 10 au 13 juillet par Selzer & Co. 7% des électeurs probables disent qu’ils voteraient pour quelqu’un d’autre, 2% disent qu’ils le feraient pas voter et 5 % disent ne pas être sûrs.

Alors que Grassley mène Franken, la marge est plus étroite que dans n’importe quel match Iowa Poll impliquant Grassley depuis qu’il a été élu pour la première fois au Sénat américain. Grassley n’a pas été interrogé en dessous de 50% dans un concours en tête-à-tête depuis octobre 1980, avant de vaincre le sénateur démocrate américain sortant John Culver.

Il existe d’autres signes avant-coureurs pour Grassley. Son approbation d’emploi est inférieure à 50% depuis mars 2021. Il enregistre son taux de désapprobation le plus élevé jamais enregistré à 44%, et parmi les électeurs probables, son taux de désapprobation d’emploi est supérieur de trois points à son taux d’approbation.

Grassley a été l’un des sénateurs les plus durables et les plus populaires au Sénat. Grassley a remporté sa dernière campagne de réélection par 24 points, donc le fait que son avance ne soit que de 8 points contre un démocrate relativement inconnu est qualifié de choquant.

La raison des faibles chiffres de Grassley est que les électeurs veulent quelqu’un de nouveau au siège. Un sondage du Des Moines Register de 2021 a révélé que 64% des répondants voulaient que Grassley parte, car ils souhaitaient avoir quelqu’un de nouveau au bureau.

L’Iowa est devenu de plus en plus rouge depuis que Barack Obama a remporté l’État en tant que candidat à la présidence, mais les luttes de Grassley réfutent la notion de vague rouge et pourraient être un problème car les républicains sont déjà confrontés à des candidats qui tentent de garder des sièges ouverts aux mains du GOP dans tout le pays.