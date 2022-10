Choc à gaz ? Blâmez les alliés de l’OPEP et la cupidité des entreprises – Shaw Local

Les prix du gaz sont choquants et le blâme pour cet assaut sur nos portefeuilles incombe à nos supposés alliés de l’OPEP et aux compagnies pétrolières avides.

Les États-Unis protègent l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis avec 5 000 soldats et leur ont fourni plus de 54,6 milliards de dollars d’aide militaire de 2015 à 2021. Pourtant, ces alliés ont réduit la production de pétrole de 2 millions de barils par jour et augmenté le prix du pétrole pour les acheteurs américains. C’est une action hostile envers les États-Unis.

Les grandes compagnies pétrolières n’aident pas. Chaque année, les Américains accordent aux compagnies pétrolières américaines plus de 16 milliards de dollars de subventions. Pourtant, au cours du seul dernier trimestre, Exxon a enregistré des bénéfices record de 17,9 milliards de dollars. En 2021, les compagnies pétrolières ont amassé des bénéfices de 205 milliards de dollars. Le Fonds monétaire international note que, y compris les coûts indirects transférés aux contribuables, ces subventions s’élèvent en fait à 662 milliards de dollars. Alors que les Américains peinent à choisir entre acheter de l’essence ou de la nourriture, les dirigeants des compagnies pétrolières engrangent des profits éhontés.

Je félicite le représentant américain Sean Casten d’avoir coparrainé une législation exigeant le retrait des troupes américaines et des systèmes de défense antimissile d’Arabie saoudite en réponse à leur action hostile envers nos citoyens. Nous ne pouvons pas soutenir un régime qui blesse effrontément les Américains.

J’applaudis également le People Over Petroleum Act de Casten qui élimine 6 milliards de dollars de subventions fiscales sur le pétrole et donne 500 dollars à chaque Américain. Si les compagnies pétrolières refusent de réduire leurs profits pour aider les gens à survivre, leurs subventions devraient être réaffectées pour aider les citoyens.

Nous devons réélire Sean Casten pour défendre les Américains ordinaires.

Bruce A. Lane

