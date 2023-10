Salmiak, une réglisse salée scandinave, est définitivement un goût acquis. Parfois, la confiserie est un petit doux, mais c’est souvent cette combinaison unique (bien que légèrement addictive) d’amertume et de salinité, un profil de saveur si distinct qu’il a contribué à une découverte scientifique majeure.

Depuis des décennies, les communautés scientifiques et culinaires reconnaissent cinq goûts fondamentaux : salé, sucré, aigre, amer et umami. Cependant, des chercheurs du Dornsife College of Letters, Arts and Scientists de l’Université de Californie du Sud pensent qu’il pourrait y en avoir un autre appelé chlorure d’ammonium, également appelé sel de salmiak, qui se trouve être l’ingrédient qui donne salmiak son pli salé signature. “Si vous vivez dans un pays scandinave, vous connaîtrez ce goût et vous l’aimerez peut-être”, a déclaré Emily Liman, neuroscientifique à l’USC Dornsife, dans un communiqué. libérer.

Linman et son équipe de chercheurs ont publié leurs résultats plus tôt ce mois-ci dans la revue «Communications naturelles.» Ils ont écrit dans l’introduction de l’étude que l’ammonium – et son gaz, l’ammoniac – sont généralement nocifs pour les humains et les autres animaux. Des concentrations tissulaires élevées d’ammonium trouvées dans des conditions telles que l’hyperammoniémie peuvent mettre la vie en danger.

“Il n’est donc pas surprenant que les animaux du nématode C. elegans aux mouches des fruits et les humains ont développé de multiples mécanismes pour détecter l’ammonium/ammoniac », ont-ils écrit. “L’ammonium a un goût unique et fort, décrit comme une combinaison d’amer, de salé et d’un peu aigre.”

Depuis des décennies, les scientifiques savent que la langue réagit fortement au chlorure d’ammonium, mais ils ne savent pas exactement quels récepteurs sont responsables de cette réaction. Linman et son équipe, qui comprend des scientifiques de la faculté de médecine de l’Université du Colorado, ont émis l’hypothèse que la même protéine qui détecte les goûts aigres, OTOP1, pourrait également répondre au chlorure d’ammonium.

Selon un sortie de l’université, les chercheurs ont testé cette hypothèse en introduisant le gène OTOP1 dans des cellules humaines cultivées en laboratoire. Certaines de ces cellules ont ensuite été exposées à de l’acide et du chlorure d’ammonium et « les résultats ont montré que le chlorure d’ammonium activait le récepteur OTOP1 aussi efficacement que l’acide ».

“Des tests supplémentaires sur des souris ont confirmé que celles possédant le gène OTOP1 évitaient le chlorure d’ammonium, tandis que celles qui n’en possédaient pas ne se souciaient pas du goût”, poursuit le communiqué.

Comme cette découverte l’indique, de nombreux animaux, y compris les humains, trouvent le goût du chlorure d’ammonium répugnant – mais comme la popularité de salmiak indiquerait que ce n’est pas universellement le cas.

“Bien que personne ne sache quelle âme tordue a été la première à ajouter du NH4CL, du chlorure d’ammonium, à l’extrait de racine de réglisse et au sucre, certaines pharmacies d’antan soupçonnent que ce composé salé a été utilisé dans des sirops contre la toux faits maison, car il est suffisamment puissant pour dégager vos sinus. » a écrit Andrew Richdale pour «Sauveur.» « Dans les années 1930, des morceaux de réglisse chargés d’expectorant avaient explosé dans toute la région nordique et au-delà, y compris aux Pays-Bas, le plus grand consommateur mondial de cette friandise. La saveur de salmiak est aujourd’hui si populaire dans la région qu’il est utilisé pour aromatiser les pâtisseries, les paquets de tabac et même les plats de viande.

Alors, que faudra-t-il pour que la communauté scientifique dans son ensemble adhère à l’idée d’un autre goût fondamental ? S’il s’agit de l’ascension de l’umami au sein du groupe, la réponse pourrait simplement être le temps.

Au début des années 1900, un chimiste nommé Dr Kikunae Ikeda de l’Université impériale de Tokyo a observé qu’il y avait une qualité dans le Dashi – un bouillon clair et savoureux à base de kombu et de flocons de bonite séchés – qui se distinguait des quatre autres goûts de base : sucré, salé. , amer et aigre. Ikeda a déclaré que la saveur est “généralement si faible et éclipsée par d’autres goûts plus forts qu’il est souvent difficile de la reconnaître à moins qu’une attention particulière ne soit portée sur elle”, mais elle ne peut être produite par aucune combinaison des quatre autres goûts de base.

Finalement, Ikeda a découvert que le goût, qu’il a appelé « umami », était composé de glutamate, un acide aminé qui est l’un des éléments constitutifs des protéines. Fort de ses nouvelles connaissances, Ikeda a ensuite fondé la société Ajinomoto et a commencé à produire en masse l’additif alimentaire glutamate monosodique ou MSG. Cependant, la communauté scientifique au sens large n’a commencé à reconnaître l’umami comme un goût perceptible qu’au milieu des années 1980, près de huit décennies après les découvertes originales d’Ikeda.

Au fil des années, d’autres équipes de recherche ont plaidé pour que d’autres goûts soient ajoutés aux Big Four (maintenant les Big Five avec l’ajout de l’umami). En 2016, Juyun Lim de l’Université d’État de l’Oregon à Corvallis a émis l’hypothèse que les humains pouvaient goûter le « caractère féculent » associé aux aliments riches en glucides. « Les Asiatiques diraient que c’était comme du riz, tandis que les Caucasiens le décrivaient comme du pain ou des pâtes. C’est comme manger de la farine”, a-t-elle déclaré. Le nouveau scientifique.

Un an auparavant, un article publié dans la revue «Sens chimiques» a fait valoir qu’il nous manquait un autre goût de base appelé oleogustus, ou le goût unique de la graisse. L’un des auteurs de l’étude, Richard D. Mattes, a déclaré TEMPS que même s’il n’existe pas de définition unique de ce qui fait d’une chose un goût de base, pour qu’elle soit reconnue par d’autres scientifiques, elle doit en réalité répondre à plusieurs catégories. Selon lui, « le stimulus doit avoir une structure unique, il doit se lier ou interagir avec un récepteur unique, il doit être transporté par les nerfs gustatifs jusqu’au système nerveux central où l’information gustative est décodée, et il doit avoir une fonction particulière. »

Pour l’instant, les scientifiques à l’origine de l’étude sur le chlorure d’ammonium prévoient d’explorer la réponse du récepteur OTOP1 au chlorure d’ammonium, dans l’espoir d’en découvrir davantage sur sa signification évolutive.