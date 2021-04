«J’ai toujours trouvé la bonté dans les gens que je rencontrais partout dans le monde», a-t-elle déclaré. «C’est donc pour tous ceux qui ont la foi et le courage de s’accrocher à la bonté en eux-mêmes. Et de s’accrocher à la bonté de l’autre, peu importe à quel point il est difficile de le faire. Et c’est pour vous, vous m’inspirez à continuer.

Les Oscars de cette année ont marqué la première fois de son histoire que plus d’une cinéaste était nominée pour le meilleur réalisateur en une seule année. En plus de Zhao, Emerald Fennell a été nominée pour «Promising Young Woman».

Avant cette année, seules cinq réalisatrices avaient été reconnues dans la catégorie réalisatrice. En 2010, Kathryn Bigelow est devenue la première et la seule femme à être nommée meilleure réalisatrice jusqu’à ce que Zhao remporte la catégorie dimanche.

Plus tôt dans la saison des récompenses, Zhao a remporté le premier prix de réalisation aux Golden Globes, les Critics Choice Awards et les Prix de la Guilde des réalisateurs et elle a remporté des distinctions similaires de la part de plusieurs autres groupes.

«Nomadland» a également recueilli de nombreux éloges et plusieurs distinctions. Le film raconte l’histoire d’une veuve qui parcourt le pays dans une camionnette et rejoint la main-d’œuvre itinérante tout en se connectant avec d’autres Américains qu’elle rencontre en cours de route. Zhao a adapté le film du livre non romanesque de Jessica Bruder du même nom et a utilisé plusieurs non-professionnels dans le casting, y compris des personnes présentées dans le livre de Bruder.

Zhao, qui a adapté et aidé à produire «Nomadland», a été nominée pour quatre Oscars en tout: réalisation, scénario adapté (qu’elle a perdu contre Christopher Hampton et Florian Zeller de «The Father»), montage et meilleure image.