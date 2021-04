Il était temps.

Dimanche soir, Chloé Zhao est devenue la première femme de couleur à remporter le prix du meilleur réalisateur aux Oscars pour son drame obsédant et méditatif « Nomadland », sur une veuve d’âge moyen (Frances McDormand) qui vit dans une camionnette après avoir perdu son usine. travail.

Zhao, 39 ans, est montée sur scène à la gare Union de Los Angeles pour son discours d’acceptation, où elle a remercié sa distribution et son équipe de « Nomadland ». Elle se souvient également avoir lu et mémorisé des poèmes et des textes chinois avec son père grandissant à Pékin, y compris le « Three Character Classic ». Elle a cité une ligne particulière qui a éclairé sa philosophie de vie: «Les gens à la naissance sont intrinsèquement bons».

« Il peut sembler que le contraire est vrai, mais j’ai toujours trouvé la bonté dans les gens que j’ai rencontrés dans le monde », a déclaré Zhao. « C’est pour vous. Vous m’inspirez à continuer. »

Elle n’est que la deuxième femme à remporter un Oscar de mise en scène, plus d’une décennie après Katheryn Bigelow pour son drame sur la guerre en Irak de 2009 «The Hurt Locker». Au cours des 93 ans d’histoire de l’émission, seules sept femmes ont été nominées pour le meilleur réalisateur: Bigelow, Zhao, Emerald Fennell (« Promising Young Woman » de 2020), Greta Gerwig (« Lady Bird » de 2017), Sofia Coppola (« Lost in Traduction « ), Jane Campion ( » The Piano « de 1993) et Lina Wertmüller ( » Seven Beauties « de 1976).

Parmi ces femmes, Zhao est la première femme de couleur à être même nominée dans la catégorie – un fait exaspérant, en particulier compte tenu des films récompensés par des réalisatrices dont Lulu Wang (« The Farewell »), Dee Rees (« Mudbound ») et Ava DuVernay (« Selma ») qui ont récemment été snobés pour les honneurs de réalisateur.

« Nomadland » marque le troisième long métrage de Zhao après ses débuts en 2016 « Songs My Brothers Taught Me » et la percée de 2018 « The Rider ». Les trois drames se déroulent dans l’Ouest américain – une région qui fascine la native de Pékin depuis qu’elle a obtenu son diplôme de la Tisch School of the Arts de l’Université de New York, où elle a étudié le cinéma.

« J’avais passé une décennie à New York et je ne pensais pas pouvoir y raconter une histoire qui pourrait être meilleure que ce qui a déjà été fait », a déclaré Zhao à USA TODAY en février. « Je me sentais un peu agité parce que je n’étais pas sûr de ce que je voulais dire, en partie parce que c’était trop bruyant autour de moi. C’est pourquoi je me suis rendu pour la première fois dans le Dakota du Sud. »

« Nomadland » est basé sur le livre non fictionnel de Jessica Bruder en 2017 et présente un casting d’acteurs pour la plupart non professionnels, dont beaucoup sont de vrais nomades jouant des versions d’eux-mêmes. Avant le tournage fin 2018, Zhao et son équipe de production ont passé du temps à connaître les habitants des fourgons pendant qu’elle écrivait le scénario.

« C’est ce pour quoi Chloé est le meilleur: gagner la confiance des gens et écouter leurs histoires », a déclaré McDormand à USA TODAY. « Elle dit qu’une partie de ce qu’elle aime dans sa réalisation est de faire connaissance avec les gens. Et ils veulent vraiment lui raconter leurs histoires. »

Tout au long de la saison des récompenses, Zhao a travaillé dur pour éditer son prochain film, Marvel’s « Eternals » (en salles le 5 novembre). Le film de super-héros de la taille d’un blockbuster présente un casting de stars dirigé par Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani et Richard Madden, et marque des premières historiques pour les personnages sourds, sud-asiatiques et LGBTQ dans l’univers cinématographique Marvel.

Et en février, elle a signé pour un nouveau film de Dracula pour Universal Pictures, dans ce qui a été décrit comme un « western de science-fiction futuriste » sur le conte de vampire classique.

Les deux projets sont des virages à gauche serrés pour une cinéaste connue pour ses études de personnages discrets. Mais après le chef-d’œuvre de «Nomadland», nous suivrons volontiers Zhao partout où elle nous emmènera.