LOS ANGELES – «Nomadland» a été nommé meilleur film et Chloé Zhao a remporté le prix du meilleur réalisateur lors de la 93e cérémonie des Oscars somnolente et surréaliste de dimanche soir, un spectacle diffusé à la télévision sur des films principalement distribués sur Internet. Dans un bouleversement majeur, Anthony Hopkins a été honoré comme meilleur acteur pour «The Father», battant le regretté Chadwick Boseman («Ma Rainey’s Black Bottom»), qui était le favori dans la nuit. Frances McDormand a été nommée meilleure actrice pour «Nomadland». Daniel Kaluuya a été reconnu comme le meilleur acteur de soutien pour avoir incarné le leader des Black Panther Fred Hampton dans «Judas and the Black Messiah». «Bro, nous sommes ici!» Kaluuya a crié de joie avant de changer de vitesse et de créditer Hampton («quel homme, quel homme») et de terminer par le cri de coeur: «Quand ils ont joué à diviser pour vaincre, nous disons unissez-vous et montez. Le prix de l’actrice de soutien a été décerné à Yuh-Jung Youn pour avoir joué une grand-mère farfelue comique dans «Minari». Elle a été la première artiste coréenne à remporter un Oscar, et seulement la deuxième femme asiatique; la première était Miyoshi Umeki, une actrice américaine d’origine japonaise qui a été reconnue en 1958 pour avoir joué une épouse qui rencontre le racisme dans «Sayonara».

«J’ai plus de chance que toi» Youn a dit à Glenn Close, une actrice de soutien nominée, de rire. (Peter O’Toole et Fermer détiennent désormais conjointement le record de la plupart des nominations dans les catégories d’acteur sans victoire – huit chacune.) Dans d’autres premières, Mia Neal et Jamika Wilson sont devenues les premières femmes noires à remporter l’Oscar du maquillage et de la coiffure, un prix qu’ils ont partagé avec Sergio Lopez-Rivera pour leur travail sur «Le fond noir de Ma Rainey». Ann Roth a gagné pour sa conception de costumes «Ma Rainey», devenant, à 89 ans, la femme la plus âgée à avoir remporté un Oscar. Zhao a remporté le prix du meilleur réalisateur pour «Nomadland», une méditation douce-amère sur le chagrin et le rêve américain endommagé. Zhao, qui est chinoise, n’est devenue que la deuxième femme et la première femme de couleur à remporter le prix. (Kathryn Bigelow a été célébrée en 2010 pour la réalisation de «The Hurt Locker».) «J’ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à la façon dont je continue quand les choses deviennent difficiles», a-t-elle déclaré dans son discours de remerciement, faisant référence à un poème chinois qu’elle avait l’habitude de lire avec son père et qui commençait par la phrase «Les gens à la naissance sont entièrement bien. » «Ceci est pour quiconque a la foi et le courage de s’accrocher à la bonté en soi et de s’accrocher à la bonté les uns dans les autres», a-t-elle déclaré. (Emerald Fennell a également été nominée pour «Jeune femme prometteuse», ce qui en fait la première fois que deux femmes sont nominées.)

«Soul», le film Pixar sur un musicien noir coincé entre la Terre et l’au-delà, a ajouté à la célébration de la diversité, remportant le meilleur film d’animation et la meilleure partition. Des personnes de couleur ont été nominées pour les quatre prix d’acteur – une indication que l’industrie cinématographique a mis en œuvre des réformes significatives. L’académie, qui compte environ 10000 membres, reste majoritairement blanche et masculine, mais l’organisation a invité davantage de femmes et de personnes de couleur dans ses rangs à la suite des intenses manifestations #OscarsSoWhite en 2015 et 2016, lorsque les nominés par intérim étaient tous blancs. Cette année, neuf des 20 nominations par intérim sont allées à des personnes de couleur. La cérémonie a débuté dimanche avec Regina King, ancienne lauréate d’un Oscar et réalisatrice de «One Night in Miami», se pavanant dans un ensemble de souper-club. Cela remonte aux premiers jours d’Hollywood, lorsque les Oscars se tenaient dans des clubs de souper – des événements d’initiés décontractés sans la pression de se soucier de savoir si les masses télévisées pourraient les trouver convaincantes. « Cela fait pas mal d’un an, et nous sommes toujours en plein milieu », a-t-elle dit solennellement, faisant référence à la pandémie et au verdict de culpabilité dans le procès pour meurtre de George Floyd. «Notre amour des films nous a aidés à passer au travers.» Oscars 2021 › Mise à jour 25 avril 2021, 23 h 43 HE D’une manière ou d’une autre, la justice raciale s’est répercutée sur les Oscars de cette année

«Nomadland» est nommé meilleure image comme prévu.

Anthony Hopkins choque en remportant le prix du meilleur acteur sur Chadwick Boseman. Avec très peu de préambule supplémentaire – signalant une cérémonie discrète et dépouillée de l’essentiel, l’opposé somnolent de la pompe et des circonstances typiques – des statuettes d’Oscar ont commencé à être distribuées. Fennell, nominé pour la première fois, a remporté le prix du meilleur scénario original pour «Promising Young Woman», un drame de vengeance surprenant. La dernière femme à gagner en solo dans la catégorie avait été Diablo Cody («Juno») en 2007.

«Il est si lourd et si froid», a déclaré Fennell à propos de son petit homme plaqué or dans un discours impromptu qui en a revisité un qu’elle avait écrit à l’âge de 10 ans et qu’elle aimait Zack Morris dans la série télévisée «Saved By the Bell». C’était l’un des rares moments légers d’une émission télévisée remarquable pour les discours d’acceptation du marathon. (La musique play-off ne semblait pas exister.) Christopher Hampton et Florian Zeller ont remporté le prix du scénario adapté pour «The Father», sur les ravages de la démence. «Another Round», sur des hommes d’âge moyen qui décident de se saouler tous les jours, a remporté l’Oscar du long métrage international (auparavant appelé film en langue étrangère). Le cinéaste danois Thomas Vinterberg a dédié «Another Round» à sa fille, Ida, tuée dans un accident de voiture en 2019. «Peut-être avez-vous tiré des ficelles quelque part», a déclaré Vinterberg, offrant un moment d’émotion remarquable. Hollywood voulait que les producteurs de la télédiffusion réussissent un tour du chapeau presque impossible. Tout d’abord, il leur a été demandé de concevoir une émission qui empêchait les cotes de télévision de plonger à un niveau alarmant – tout en célébrant des films qui, pour la plupart, n’ont pas été largement liés au public. L’équipe de production, qui comprenait le cinéaste oscarisé Steven Soderbergh («Traffic»), espère également utiliser la télédiffusion pour relancer le théâtre, ce qui n’est pas une mince affaire alors que la plupart des pays du monde n’ont plus l’habitude du box-office depuis plus de une année. Enfin, les producteurs devaient intégrer les flux de caméras en direct de plus de 20 sites pour se conformer aux restrictions de sécurité relatives aux coronavirus. L’Académie des arts et des sciences du cinéma avait retardé l’événement, qui a généralement lieu en février, dans l’espoir de dépasser la pandémie. Pourtant, le tapis rouge a dû être radicalement réduit et les fêtes extravagantes annulées.