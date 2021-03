Chloé Zhao devient la première femme asiatique à remporter le Golden Globe du meilleur réalisateur.

Chloé Zhao, dont le drame «Nomadland» offrait un portrait intime d’Américains itinérants, a remporté dimanche le Golden Globe du meilleur réalisateur, faisant d’elle la première femme asiatique à remporter ce prix.

En remportant le prix, Zhao est également devenue la première femme à être nommée meilleure réalisatrice depuis Barbra Streisand a gagné pour «Yentl» il y a près de 40 ans. C’était la première fois dans l’histoire des Golden Globes que trois femmes étaient nominées dans la catégorie.

Plus tôt dans la nuit, Zhao avait également été nominé dans la catégorie meilleur scénario ». (Aaron Sorkin a gagné pour le « The Trial of the Chicago 7. ») « Nomadland » est également en lice pour le meilleur film Golden Globe dans la catégorie dramatique, et sa star, Frances McDormand, est en lice pour un trophée d’acteur.