Chloe Zhao est entrée dans l’histoire aux Oscars dimanche. La réalisatrice de « Nomadland » est la deuxième femme à remporter le prix de la meilleure réalisation en près de 100 ans.

Elle est également la première femme de couleur à remporter le prix.

Zhao était le favori avant la cérémonie des Oscars, après avoir remporté des prix de mise en scène de la Hollywood Foreign Press Association, de la British Academy of Film and Television Arts et de la Directors Guild of America.

« Quand je grandissais en Chine, mon père et moi jouions à ce jeu. Nous mémorisions des poèmes et des textes classiques et essayions de finir les phrases de l’autre », a déclaré Zhao lors de son discours de remerciement. Elle a récité une ligne de poésie en chinois avant de la traduire en anglais: «Les gens à la naissance sont intrinsèquement bons».

«J’ai toujours trouvé la bonté dans les gens que j’ai rencontrés», a-t-elle déclaré. « … Ceci est pour quiconque a la foi et le courage de s’accrocher à la bonté en lui-même. »

Au cours des 93 années de remise des prix, seules sept femmes ont été reconnues dans la catégorie, même si plus d’une douzaine de films réalisés par une cinéaste ont été nominés pour le meilleur film pendant cette période.

En fait, deux de ces sept femmes nominées l’ont été cette année. Emerald Fennell a été nominée aux côtés de Zhao pour son travail sur «Promising Young Woman».

Lina Wertmuller (« Seven Beauties »), Jane Campion (« The Piano »), Sofia Coppola (« Lost in Translation ») et Greta Gerwig (« Lady Bird ») sont les seules autres réalisatrices à avoir été élues pour la meilleure réalisation prix.

Kathryn Bigelow a été la première femme à remporter un Oscar en 2010 pour «The Hurt Locker».