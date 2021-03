Chloé Zhao devient la deuxième femme à remporter le prix de la meilleure réalisatrice aux Golden Globes

Zhao, qui a réalisé « Nomadland », est la première femme d’origine asiatique et la deuxième femme à remporter le prix du meilleur réalisateur des 78 ans d’histoire des Golden Globes.

« Ce prix appartient à toute l’équipe ‘Nomadland' », a déclaré Zhao. « Merci à tous ceux qui m’ont permis de faire ce que j’aime. »

Le film de Zhao a également choisi le meilleur film – le drame.

Zhao est la première femme à remporter le prix du meilleur réalisateur aux Golden Globes depuis que Barbara Streisand a remporté en 1983 pour « Yentl ».

Cette année, c’était la première fois que trois réalisatrices obtenaient des nominations pour le meilleur réalisateur.

Zhao a été nominé aux côtés d’Emerald Fennell (« Promising Young Woman »), Regina King (« One Night in Miami »), David Fincher (« Mank ») et Aaron Sorkin (« The Trial of the Chicago 7 »).

Au total, huit femmes ont été nominées dans la catégorie depuis le début des Golden Globes.

Barbara Streisand, Jane Campion, Sofia Coppola, Ava DuVernay et Kathryn Bigelow ont également été nominées dans la catégorie.