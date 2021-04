La Directors Guild of America est entrée dans l’histoire samedi soir en décernant le premier prix du groupe pour la réalisation de longs métrages à Chloé Zhao («Nomadland»), la première femme de couleur à recevoir le prix et seulement la deuxième femme à gagner dans la catégorie, d’après Kathryn Bigelow («The Hurt Locker»).

Zhao était considérée comme la grande favorite après une saison de récompenses dominante pour son film qui a également inclus les plus grands honneurs aux Golden Globes, Prix ​​Critics Choice et Producers Guild Awards, et elle entrera désormais dans la soirée des Oscars en tant que favori prohibitif, puisque le lauréat de la DGA a remporté l’Oscar du meilleur réalisateur 13 des 15 dernières fois.

Une victoire au meilleur film pour «Nomadland» semble également de plus en plus probable: peu de films ont remporté le premier prix d’Oscar sans avoir d’abord remporté la DGA ou la PGA. Pourtant, l’une de ces balles est arrivée l’année dernière, lorsque «Parasite» a remporté la meilleure photo sans aucun de ces trophées, mais après avoir remporté une victoire de haut niveau au Guilde des acteurs de l’écran.

Cela pourrait ouvrir la voie à «The Trial of the Chicago 7», qui a également remporté une victoire SAG la semaine dernière. Mais bien que le réalisateur de ce film, Aaron Sorkin, ait été nominé aux côtés de Zhao pour le DGA Award, il a été snobé pour une nomination de réalisateur aux Oscars.