Chloe x Halle Grace La couverture du magazine ESSENCE

Chloe x Halle sont les dernières stars de couverture pour ESSENCE Magazine.

Alors qu’elles poursuivaient des projets de carrière distincts ces dernières années, Chloé et Halle Bailey se sont réunies pour couvrir la couverture de septembre/octobre 2022 de ESSENCE. Ornant une couverture ensemble et chacune obtenant ses propres clichés, les sœurs ont parlé au magazine de la confiance, de l’image corporelle, des relations amoureuses, etc.

“Même si les gens pensent que je suis tellement confiante, 80 % du temps, je ressens tout le contraire”, a déclaré Chloé au magazine. « C’est pourquoi je mets autant de moi-même dans ma musique. C’est là où je me sens moi-même et où j’appartiens dans cette vie, chaque fois que je suis sur scène. La fille que je vois et que je regarde chanter, elle m’intimide. Je me dis, qui diable est-ce ? »

Elle a fait écho à un sentiment similaire en parlant de son style personnel, en disant: «Il s’agit vraiment de faire une déclaration et de montrer aux gens qui je suis à travers mes vêtements, à travers mon armure. La mode ne consiste pas seulement à être chère et à porter des noms de marque. Il s’agit de se sentir bien et de ressembler à ce que vous voulez ressentir et à la façon dont vous voulez que les gens vous perçoivent.

De plus, elle a partagé des informations sur son prochain album, abordant le fait que beaucoup de gens la sous-estiment depuis des années.

“C’est tout ce que j’ai traversé, tout le démantèlement, les gens sous-estimant, me disant que je ne peux pas le faire – toutes ces choses sont entrées dans la musique. L’album, c’est moi qui me relève et me parle de n’importe quel petit endroit ou espace dans lequel le monde a essayé de me mettre, que les gens et les relations personnelles ont essayé de me mettre, et même [doing that to] moi même. C’est moi qui me libère.

Quant à Halle, elle a parlé de sa relation avec Youtuber devenu rappeur DDG, admettant qu’elle est amoureuse.

“Oui. Bien sûr que je le suis », a-t-elle déclaré lorsqu’on lui a demandé si elle était amoureuse. « Je suis fan de lui depuis des années. J’ai grandi sur YouTube et je voyais toujours les jeunes créateurs noirs et j’étais constamment inspiré par eux. Il était l’un d’entre eux. Je l’ai complètement oublié. Mais ensuite j’ai vu qu’il laissait tomber la musique, et je me suis vraiment tourné vers cette chanson. Par coïncidence, il m’a envoyé un message – et le reste appartient à l’histoire.

Elle a également parlé de sa personnalité, notant à quel point elle se tient aux côtés de tous ceux qu’elle aime.

« Si vous avez un problème avec untel, alors nous avons un problème. Je suis un signe de feu. Je suis un protecteur de ma famille. Si je t’aime et que quelqu’un te contrarie, c’est fini. C’est ma position depuis que je suis jeune.

Le numéro Chloe x Halle de ESSENCE sortira en kiosque le 6 septembre 2022.