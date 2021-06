Chloe Trautman de SIESTA Key a déclaré au casting qu’elle QUITTE la série en raison de « l’environnement toxique » dans l’aperçu.

Dans l’aperçu publié le Facebook, Chloe, 25 ans, a publié un long message vidéo à ses maîtres de casting.

7 Chloé a déclaré que son temps dans la série était « terminé » Crédit : MTV

7 Chloé a envoyé une vidéo à la Siesta Key Crédit : MTV

Dans sa vidéo, la Clé de la sieste La star marchait sur la plage alors qu’elle luttait pour « exprimer » ce que « les quatre dernières années ont signifié » pour elle.

Chloé a déclaré: « Bien que j’aie versé des larmes sur la série, en regardant en arrière, je sais maintenant que je versais des couches et des couches de moi-même pour pouvoir être la chaîne la plus claire et la plus pure que Dieu voulait que je sois. »

« Est-ce que l’un d’entre vous a déjà pensé à pourquoi l’alcool est 12 spiritueux? C’est parce que c’est la façon n ° 1 de tuer votre esprit. Être autour d’une tonne d’alcool et parler aux gens sont toutes des choses qui ne correspondent vraiment pas avec qui je suis maintenant.

7 Le casting de Siesta Key a été abasourdi par la vidéo de Chloé Crédit : MTV

« J’ai essayé de m’en tenir à ça, mais vous ne pouvez vous placer dans un environnement toxique que si longtemps jusqu’à ce que vous ayez votre point de rupture. »

« Rappelez-vous, l’amour est l’énergie la plus puissante de toutes. Nous sommes tous amour. La lumière en moi reconnaît la lumière en chacun de vous. »

Assis dans le jacuzzi, Madisson Hausbourg, 27 ans, a semblé pleurer lorsque Chloé a conclu que son passage à l’émission MTV était « terminé ».

7 Madisson a fondu en larmes à cause du message « dramatique » de Chloé Crédit : MTV

La vidéo s’est terminée avec Chloé en train de faire un bisou à la caméra.

Le reste du casting abasourdi de Siesta Key, y compris Kelsey Owens, 23 ans, est devenue « émotionnelle » après avoir fini de regarder le message « dramatique » de Chloé.

Chloé faisait partie de la distribution depuis la première de l’émission de téléréalité en 2017.

7 Chloé a nié les allégations selon lesquelles elle aurait été renvoyée de l’émission Crédit : MTV

Les fans ont cependant remarqué le MTV la star était absente de la distribution pour la quatrième saison de la série.

Alors que les fans pensaient qu’elle avait peut-être été licenciée, Chloé s’est tournée vers les médias sociaux pour dissiper certaines des rumeurs.

Chloé a affirmé qu’elle n’avait pas été viré de l’émission, mais qu’elle avait choisi de partir.

7 Chloé a soufflé un baiser alors qu’elle disait adieu Crédit : MTV

Filmer était devenu trop pour elle, car elle a également mentionné à quel point l’environnement « extrêmement toxique » rendait son travail difficile.

En janvier, Chloé a écrit : « Je ne supporte plus de voir ces mensonges se répandre. Je n’ai pas été licenciée.

« J’ai décidé de prendre du recul par rapport au tournage car c’est devenu extrêmement toxique. »

« Je ne veux pas mettre mon voyage et mon bonheur en jeu pour la gloire et l’argent. Vous aurez tous la clarté lorsque l’émission sera diffusée. »

Alex Kompothecras, 26 ans. a cependant été licencié par le réseau au cours de la troisième saison après que son comportement raciste présumé sur les réseaux sociaux ait refait surface.

Siesta Key est diffusé le mercredi à 20h sur MTV.