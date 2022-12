Chloe Sims rend les fans fous avec un cliché très plantureux alors que les fans la comparent à Kardashian

CHLOE Sims a rendu ses fans fous avec une photo TRÈS plantureuse sur Instagram – alors que ses fans la comparaient à une Kardashian.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour montrer ses atouts et taquiner de nouveaux contenus sur ses OnlyFans.

Chloé a posé pour des clichés dans une tenue en latex rouge[/caption]

Elle a fait battre le cœur dans la tenue en latex rouge assortie[/caption]

Chloé, 41 ans, qui a quitté l’émission ITVBe Towie cette année avec ses sœurs pour filmer leur propre émission de téléréalité, abasourdie par le nouveau cliché.

Elle laissa ses longues mèches blondes couler sur sa poitrine en boucles légères, alors qu’elle faisait la moue vers la caméra dans le deux pièces en latex.

Chloé tortilla ses cheveux entre ses pouces alors qu’elle montrait la jupe rouge moulante et la brassière rouge assortie, qui couvraient à peine sa poitrine et laissaient voir son décolleté.

La mère d’un enfant a complété son look avec un maquillage glamour, y compris un rouge à lèvres rouge vif, alors qu’elle révélait son bronzage profond.

Chloé – qui a récemment déménagé à Los Angeles pour filmer sa nouvelle émission de télévision – a frappé comme une série de poses qui accentuaient ses courbes.

Elle lui a écrit ce qui suit: “VOUS SAVEZ OÙ VOIR PLUS… cliquez sur le lien dans ma biographie pour un contenu invisible.”

Ses fans et amis ont inondé la section des commentaires pour jaillir de son nouveau look “chaud” et “époustouflant” – y compris la surnommant le dernier membre d’une famille TRÈS célèbre.

“Tu as l’air fabuleux, tu ressembles à Kim Kardashian”, a écrit l’un d’eux, tandis qu’un deuxième a sonné: “Kim Kardashian pose.”

Ce n’est pas la première fois que Chloé est comparée à l’un des Kardashian, alors que ses fans ont adoré ses nouveaux cheveux blonds en août.

Un certain nombre de ses followers ont comparé la star de la télé-réalité aux “Kardashians”, car ils l’ont qualifiée de “superbe”.

Pendant ce temps, Chloé et ses sœurs comploteraient pour devenir la réponse du Royaume-Uni aux Kardashian avec leur énorme nouvelle émission de télévision.

Maintenant, ils ont confirmé qu’ils tournaient pour leur propre programme de réalité House of Sims – qui sera lancé sur OnlyFans.

Chloé a quitté Towie au cours de l’été aux côtés des sœurs Frankie, 27 ans, et Demi, 25 ans, et a annoncé qu’elles lançaient leur nouveau spectacle.

Il mettra également en vedette le frère des filles Charlie et sa fiancée Georgia Shults.

Chloé a joué avec ses cheveux en faisant la moue[/caption]

La star a récemment déménagé à Los Angeles pour filmer sa nouvelle émission de téléréalité[/caption]