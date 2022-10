Chloe Sims rend les fans fous avec un affichage aux gros seins alors qu’elle célèbre Halloween à Los Angeles

CHLOE Sims est entrée dans la saison effrayante avec sa tenue d’Halloween époustouflante.

L’ancienne star de Towie – qui a quitté l’émission ITVBe cet été aux côtés des sœurs Frankie, 27 ans, et Demi, 25 ans, et a annoncé qu’elles lançaient leur nouvelle émission – a profité de son premier Halloween à Los Angeles.

Chloe Sims a mis un écran aux gros seins dans sa tenue sexy d'Halloween

Chloé, 40 ans, a mis un étalage aux gros seins dans un haut en velours noir à épaules dénudées et un collier et une couronne.

La beauté d’Essex a complété son look macabre avec un maquillage épais pour les yeux, des lèvres brunes et des joues bronzées.

S’assurant que son costume était terrifiant, Chloé a ajouté une ligne de faux sang près de sa lèvre.

Elle l’a légendé: “HALLOWEEN À LA. Ma première fête d’Halloween à Los Angeles merci @vasjmorgan & @michael vous savez comment organiser une fête wow !!”

La famille Sims a été occupée à filmer leur nouvelle émission OnlyFans en Amérique.

Il mettra également en vedette le frère des filles Charlie et sa fiancée Georgia Shults.

La famille aurait décroché un contrat d’un million de livres sterling pour l’émission, qui documentera à la fois la vie à la maison dans l’Essex et leurs voyages aux États-Unis.

Parlant de la nouvelle entreprise, Chloé a déclaré: “OFTV nous a donné l’opportunité de poursuivre nos rêves, nous sommes tous si excités et avons hâte de vous montrer sur quoi nous avons travaillé, qui est notre toute nouvelle émission.





“En tant que famille, nous avons tellement plus à offrir à nos téléspectateurs, regardez cet espace, il va être ÉNORME !”

En juillet, un représentant de l’émission ITVBe a confirmé à The Sun : “Après avoir consacré plus d’une décennie à TOWIE, Chloe Sims a décidé de quitter l’émission.

“Chloé a été un membre emblématique de la distribution et a le sentiment que c’est le bon moment pour quitter la série, alors qu’elle entre dans un nouveau chapitre de sa vie.”

Le porte-parole a ajouté que “la porte sera toujours ouverte” pour Chloé et a confirmé que ses sœurs Demi et Frankie n’apparaîtront pas non plus dans la prochaine série.

Le départ choc de Chloé survient après que The Sun a révélé qu’elle et ses sœurs étaient en pourparlers pour leur propre émission de télé-réalité à la Kardashian.

Un initié de la télévision a déclaré: “Il y a beaucoup d’intérêt pour Chloé, Demi et Frankie en ce moment.

« Sans aucun doute, ce sont les plus grandes stars de Towie, Chloé étant l’un des membres de la distribution les plus anciens, mais l’idée est qu’ils aient leur propre série à la Kardashian.

“Leur équipe a rencontré des patrons de télévision pour discuter de l’émission potentielle et, comme les téléspectateurs de Towie le savent déjà, il n’y a jamais un moment d’ennui avec eux.”

