Chloe Sims rend les fans fous alors qu’elle se déshabille en lingerie sexy pour un nouveau cliché torride

CHLOE Sims a fait battre le cœur en se déshabillant pour un ensemble de lingerie sexy pour un nouveau cliché torride sur Instagram.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex – qui a récemment quitté le Royaume-Uni pour déménager à Los Angeles – s’est rendue sur son Instagram avec le cliché impertinent.

princeofthegram/Instagram

Chloé a mis les impulsions en course avec le claquement impertinent[/caption] Getty

Chloé a récemment déménagé à Los Angeles pour filmer son nouveau spectacle[/caption]

Chloé, 41 ans, a pu être vue en train de poser dans des sous-vêtements en dentelle dans son dernier téléchargement, alors qu’elle se maquillait avec un maquillage dramatique.

La star de la télévision – qui lance sa propre série de style Kardashian sur OnlyFans aux côtés de sa famille – a montré ses abdos en sous-vêtements.

Elle a enfilé un soutien-gorge noir avec des détails de perles et une culotte assortie, recouverte d’une robe en dentelle transparente drapée sur ses épaules.

Chloé a complété son look en mettant ses cheveux blonds en rouleaux, tout en montrant sa peau bronzée et son corps tonique.

Ses fans se sont déchaînés pour le cliché, y compris ses amis célèbres – de Gemma Collins à Katie Price – qui se sont précipités pour commenter.

“Incroyable, Chloé”, a écrit Katie, 44 ans, tandis que l’ancienne co-star de Towie, Gemma, a commenté à côté d’un emoji de flamme: “Supermodel”.

La star d’OnlyFans, Megan Barton Hanson, a ajouté: “Obsessed”, tandis que ses fans se sont précipités pour l’appeler “belle”, “superbe” et “sexy”.

« Comment est la vue ? » Chloé avait tagué le message, ainsi que des détails sur ses sous-vêtements et un photographe, alors qu’elle taquinait un tout nouveau tournage.





Cela vient après que Chloé a envoyé des fans fous dans une tenue d’Halloween à couper le souffle le mois dernier, qui a montré tous ses atouts.

Chloé – qui a quitté l’émission ITVBe cet été aux côtés des sœurs Frankie, 27 ans, et Demi, 25 ans, et a annoncé qu’elles lançaient leur nouvelle émission – a profité de son premier Halloween à Los Angeles.

Elle a mis un écran aux gros seins dans un haut en velours noir à épaules dénudées et un collier et une couronne.

La famille Sims a été occupée à filmer leur nouvelle émission OnlyFans en Amérique.

Il mettra également en vedette le frère des filles Charlie et sa fiancée Georgia Shults.

La famille aurait décroché un contrat d’un million de livres sterling pour l’émission, qui documentera à la fois la vie à la maison dans l’Essex et leurs voyages aux États-Unis.

Parlant de la nouvelle entreprise, Chloé a déclaré: “OFTV nous a donné l’opportunité de poursuivre nos rêves, nous sommes tous si excités et avons hâte de vous montrer sur quoi nous avons travaillé, qui est notre toute nouvelle émission.

“En tant que famille, nous avons tellement plus à offrir à nos téléspectateurs, regardez cet espace, il va être ÉNORME !”

En juillet, un représentant de l’émission ITVBe a confirmé à The Sun : “Après avoir consacré plus d’une décennie à TOWIE, Chloe Sims a décidé de quitter l’émission.