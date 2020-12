Chloe Sims était heureuse de partager la vedette avec sa fille Maddie, âgée de 14 ans, alors qu’ils filmaient des scènes pour le spécial Noël TOWIE.

La maman glamour a enfilé une veste en velours frappante alors qu’elle posait avec son adolescent, qui a assorti un jean skinny déchiré noir à un blazer pour une apparence très rare dans l’émission de téléréalité.

Chloé, 38 ans, a accueilli Maddie à l’âge de 18 ans et a plus tard séparé son père Matthew.

Et tandis que Chloé a continué à partager des informations franches sur sa vie en tant que star de l’émission de télé-réalité ITVBe TOWIE, elle a préféré garder Maddie hors des yeux du public en grandissant.

Cependant, elle était heureuse de faire une exception en filmant des scènes familiales festives cette semaine.







(Image: Beretta / Sims / REX / Shutterstock)







(Image: Beretta / Sims / REX / Shutterstock)



Dans une précédente interview avec nouveau! magazine, Chloé a fait la lumière sur sa relation avec le père de Maddie.

«J’étais avec le père de Maddie, Matthew, pendant sept ans, mais nous avons fini comme frère et sœur et ce n’est pas ce que je veux.

« Je n’ai jamais été amoureux qu’une seule fois et ce n’était pas avec le père de Madison. C’était avec l’homme le plus incroyable que j’aie jamais rencontré – il était si drôle avec des looks parfaits. Je l’aimais vraiment.

« Elle a une bonne relation avec son père. Je suis très proche des parents de son père. Elle est entourée de gens qui l’aiment. »







(Image: Beretta / Sims / REX / Shutterstock)







(Image: Beretta / Sims / REX / Shutterstock)



La vie amoureuse tumultueuse de Chloé s’est jouée sur TOWIE au fil des ans, elle étant liée à sa co-star Pete Wicks ces derniers mois.

Après de nombreuses spéculations, Pete a confirmé qu’ils avaient été « amis avec des avantages » mais a brisé le cœur de Chloé en disant qu’ils ne rendraient pas leur relation amoureuse officielle.

Il a expliqué: «Ce fut une année difficile pour Chloé et moi. Pour notre amitié et tout le reste et tout le monde est vraiment confus par Chloé et moi, mais des choses seront expliquées qui auront plus de sens pour tout le monde.







(Image: ITV)







(Image: ITV)



«Cela a été des années déroutantes pour notre amitié. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas non plus dans le bon espace pour une relation.

La saga on-off sera probablement l’un des sujets de discussion dans les prochains épisodes de TOWIE.

Chloé a été rejointe par ses sœurs Demi et Frankie pour les épisodes spéciaux de Noël, le trio posant pour des photos avant le tournage.