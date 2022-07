Chloe Sims porte une mini-robe en cuir époustouflante lorsqu’elle arrive à la fête de la co-star de Towie après avoir quitté la série

CHLOE Les Sims ont peut-être quitté Towie, mais elle n’est certainement pas devenue timide devant les caméras. Elle organise un événement dans une tenue qui pourrait arrêter la circulation.

La mère d’un enfant, 40 ans, est apparue dans une robe en cuir époustouflante pour soutenir l’une de ses anciennes co-stars de la télé-réalité.

Grille arrière

Grille arrière

Elle soutenait son ami – et collègue star de télé-réalité – Vas Morgan[/caption]

Grille arrière

Chloé était avec Vas J Morgan lors d’une soirée organisée dans son restaurant The Broadway au nord de Londres.

La paire a été photographiée main dans la main avec la star de la télévision devenue entrepreneur dans un gilet et un jean.

Plus tard, elle a posté une photo du lieu, à Muswell Hill, en écrivant: “AGISSEZ NORMAL .. COMME C’EST ASSEZ FOU.”

Chloé a été vue arriver au café et cocktails dans l’audacieuse tenue entièrement noire.

La favorite de la télé-réalité – une star de Towie depuis 2011 – avait les cheveux en arrière lorsqu’elle est arrivée tenant un sac noir et son téléphone.

Le soleil a révélé le mois dernier que Chloé se retirait de l’émission ITV après plus d’une décennie à l’écran.

Nous avons révélé plus tard qu’elle lançait une nouvelle émission énorme avec les sœurs Demi et Frankie dans le but d’en faire la réponse britannique aux Kardashian.

La série, qui porte le titre provisoire de House of Sims, n’a pas encore commencé le tournage mais elle devrait être diffusée en 2023.





En plus des filles, il mettra en vedette leur frère Charlie – qui sera familier aux téléspectateurs de longue date de Towie – et sa fiancée Georgia Shults.

Chloé a ensuite posté sur le projet, un lien avec OnlyFans, sur Instagram, en écrivant : « C’EST OFFICIEL.

“La famille Sims a enfin sa propre émission et nous sommes ravis de partager le tout nouveau concept exclusivement sur OFTV.”