Chloe Sims partage une vidéo de sa fille rarement vue, Maddy, où elle atterrit à Los Angeles pour la rejoindre après des semaines d’intervalle

CHLOE Sims a laissé les fans en larmes alors qu’elle partageait une vidéo émouvante alors qu’elle retrouvait sa fille rarement vue Maddy.

Maddy, 17 ans, a retenu ses larmes en débarquant à Los Angeles pour rejoindre sa célèbre maman après des semaines d’intervalle.

Chloe Sims a retrouvé sa fille Maddie après des semaines d’intervalle à Los Angeles[/caption]

La reine de la télé-réalité a partagé une jolie vidéo de sa fille rarement vue sur Instagram[/caption]

Chloe Sims et ses sœurs sont à Los Angeles pour filmer leur nouvelle émission de télé-réalité.

L’ancienne star de Towie a jeté ses bras autour de sa fille, qui avait l’air adorable dans sa tenue rose vif lors de leur rencontre à LAX.

Ils lui ont fait une pancarte qui disait: “Bienvenue à LA, Madison.”

Chloé portait un costume de détente crème et un sweat à capuche noir pour sortir rencontrer sa fille – tandis que sa sœur Frankie filmait la réunion.

Ils sont tous retournés au pad LA de Chloé pour une fête de bienvenue.

La maman adorée a misé sur une variété de plats de restauration rapide américains, notamment des frites, des hamburgers et des pépites McDonalds.

La table des desserts proposait des beignets, des M&M’s, des chocolats et des sucreries pour le jeune talentueux dont on a récemment révélé qu’il avait une belle voix chantante.

Le soleil a révélé que Chloé et ses frères et sœurs avaient signé un gros contrat pour faire une émission de téléréalité sur le site Web réservé aux adultes OnlyFans.

La femme de 40 ans a quitté Towie plus tôt cette année aux côtés des sœurs Frankie, 27 ans, et Demi, 25 ans, et a maintenant pour objectif de devenir la prochaine Kardashian – pour 1 million de livres sterling.

La série, avec un titre provisoire de House of Sims, est en pré-production et prévue pour 2023.

Il mettra également en vedette le frère des filles Charlie et sa fiancée Georgia Shults.

La première promo du spectacle très attendu voit le gang vêtu de tous les ensembles en cuir noir.

La série se concentrera sur les Sims à la fois chez eux dans l’Essex et sur leurs voyages aux États-Unis, dans une série documentaire authentique et non filtrée qui capture certains changements majeurs dans la vie.

La famille de Chloé a même eu un signe de bienvenue pour Maddie[/caption]

