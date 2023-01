Chloe Sims montre son décolleté dans un haut peekaboo très plantureux alors qu’elle filme une nouvelle émission de téléréalité à Los Angeles

CHLOE Sims a montré son décolleté dans un haut coucou très plantureuse alors qu’elle tournait sa nouvelle émission de téléréalité à Los Angeles.

La femme de 41 ans a choqué les fans de Towie lorsqu’elle a annoncé qu’elle avait quitté l’émission ITVBe en juillet et a ensuite signé un contrat OnlyFans de 1 million de livres sterling pour une émission de téléréalité avec les sœurs Demi, 25 ans, et Frankie, 27 ans.

Instagram

Chloe Sims a laissé peu de place à l’imagination alors qu’elle posait dans un haut révélateur[/caption] Getty

Chloé avait l’air plus cool que jamais dans les rues de LA[/caption]

La star a déménagé à Los Angeles en octobre et vit depuis sa meilleure vie.

Hier, Chloé a été vue avec son frère Charlie dans un ensemble très élégant.

La fille d’Essex est sortie dans une tenue entièrement noire.

Elle a porté un haut décolleté découpé, une jupe longue en cuir moulante et des bottes.

Chloé a complété le look avec une doudoune, un sac Louis Vouitton, des créoles dorées et des lunettes de soleil.

Charlie avait également l’air cool dans un t-shirt blanc, un blazer noir, un jean skinny et une paire de Converse noires et blanches.

Chloé a également profité de son histoire Instagram pour partager ce qu’elle faisait.

Partageant une vidéo d’elle-même à l’arrière d’une voiture, elle a déclaré: “Rencontres avec @charliesims_ aujourd’hui.”

Cela vient après que Chloé ait jeté un coup d’œil à l’intérieur de sa magnifique maison américaine.

Le manoir californien de luxe comprend une piscine extérieure et d’immenses chambres.

Les sœurs ont partagé leur voyage à Los Angeles avec leurs fans.

Le soleil a révélé que Chloé et ses frères et sœurs avaient signé un gros contrat pour faire une émission de téléréalité sur le site Web réservé aux adultes OnlyFans.

Chloé a quitté Towie plus tôt cette année aux côtés des sœurs Frankie et Demi et a maintenant pour objectif de devenir la prochaine Kardashian – pour 1 million de livres sterling.

La série, avec un titre provisoire de House of Sims, est en pré-production et prévue pour 2023.

Il mettra également en vedette le frère des filles Charlie et sa fiancée Georgia Shults.

Instagram

Chloé a fait la moue pour un selfie avec son frère Charlie[/caption] Getty

Chloé a montré sa silhouette incroyable dans la tenue[/caption] Getty

Le duo frère et sœur a déménagé à Los Angeles l’année dernière[/caption] Getty

Les frères et sœurs avaient l’air cool dans leurs tenues entièrement noires[/caption] Pennsylvanie

Chloé, Frankie, Demi et Charlie tournent leur propre émission de téléréalité[/caption]