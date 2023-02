Chloe Sims montre ses courbes incroyables dans une robe noire moulante au bash LA de Rita Ora

CHLOE Sims avait l’air sensationnelle dans un LBD chic alors qu’elle lançait son style de vie à Los Angeles lors d’une fête pour la popstar Rita Ora.

Le Soleil a été le premier à révéler comment la favorite de TOWIE, 41 ans, et sa fille Madison, 17 ans, ont quitté l’Essex et ont déménagé aux États-Unis dans un déménagement passionnant pour la famille.

Le duo déménagera à LA pendant que Chloé y filmera sa nouvelle émission OnlyFans avec ses frères et sœurs.

Auparavant, Chloé avait révélé son tout nouveau sourire hollywoodien avant son grand déménagement.

Et elle a montré ses blancs nacrés au mieux alors qu’elle posait pour les photographes portant la robe longue à manches longues Fashion Nova ornée d’un col et de poignets cloutés.

Lorsqu’elle a posé de profil, elle a laissé entrevoir le large décolleté à l’arrière, qui descendait sous ses côtes.

Chloé portait ses cheveux blonds en vagues lâches, la maquilleuse choisissant des cosmétiques frais et rosés pour le visage associés à un brillant à lèvres couleur café.

Elle a saisi un sac noir et portait des bottes à bout pointu pour terminer son look glamour.

La soirée étoilée a été organisée pour célébrer les 10 ans de musique de Rita, la chanteuse de Hot Right Now.

Pendant ce temps, l’année dernière, The Sun a récemment révélé comment la favorite de TOWIE avait quitté son rôle dans l’émission de télé-réalité emblématique après 11 ans.

Chloé et ses sœurs Frankie, 27 ans, et Demi, 25 ans, ont récemment obtenu un contrat de rémunération exceptionnel avec OnlyFans pour leur dernière série de télé-réalité.

Dans un récent post Instagram sur son déménagement, Chloé a écrit : « NOUVEAU CHAPITRE . Je suis retourné au Royaume-Uni pendant 5 jours pour faire mes valises et faire mes adieux pour le moment.

“J’ai fait le grand déménagement à LA ces derniers mois, les mois les plus éprouvants et les plus excitants de ma vie d’adulte.”

Elle a ajouté: J’ai été assez active ici car j’ai été extrêmement occupée à voyager à travers le monde… »

Avant de décider de rendre le déménagement permanent, elle avait vécu une vie de luxe dans la ville californienne.

Les sœurs ont emménagé dans un manoir somptueux, qui comprend une piscine extérieure et d’immenses chambres.

À l’époque, une source a déclaré au Sun : “Chloé n’était à l’origine censée vivre à Los Angeles que quelques mois pour filmer, mais elle a maintenant décidé qu’elle voulait s’enraciner en Amérique.

«Elle adore ça là-bas – le mode de vie, le soleil, tout le rêve américain. Chloé a l’impression que c’est sa maison naturelle et sa fille Madison l’adore aussi.

Ils ont ajouté: “Pour le moment, Chloé n’a pas décidé si elle vendra sa maison dans l’Essex ou si elle s’y accrochera. tout est encore en suspens, mais elle est bien décidée à faire des États-Unis sa base.

