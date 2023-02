Chloe Sims et ses sœurs de Towie empochent une ÉNORME somme à six chiffres pour deux autres séries d’émissions OnlyFans, avant même qu’elles ne soient diffusées

La star de THE Only Way Is Essex, Chloe Sims, et ses sœurs ont empoché une ÉNORME somme à six chiffres pour leur émission OnlyFans.

Leur nouveau programme House of Sims n’a pas encore été diffusé, mais cela n’a pas empêché la famille de rapporter de l’argent.

Pennsylvanie

La fratrie lance une nouvelle émission sur OnlyFans[/caption] Getty

Ils ont déjà reçu une somme à six chiffres[/caption]

Déjà, Chloé, 41 ans, ses deux soeurs Frankie, 27 ans, Demi, 26 ans, et son frère Charlie, 30 ans, ont gagné une somme à six chiffres.

La star de la télévision a quitté Towie pour déménager en Amérique et filmer sa nouvelle émission OnlyFans aux côtés de sa famille.

Bien qu’il n’ait pas encore fait ses débuts sur le site, les Sims ont déjà empoché 500 000 £ pour le tournage.

Et ceux qui sont à l’origine du programme ont déjà décidé de le prolonger, pour DEUX saisons supplémentaires.

Un initié a déclaré au Sun: «Les patrons de OnlyFans TV croient énormément en Chloé et ses sœurs Frankie, Demi et leur frère Charlie.

“Ils ont beaucoup d’argent à dépenser pour le talent et ont compris que la famille apportait sa propre base de fans avec eux après des années sur Towie.

“C’était une évidence de les verrouiller pendant plus de saisons.”

La source de l’émission a révélé que la famille “aime” sa nouvelle vie outre-Atlantique, malgré un “énorme ajustement”.

“Les filles aiment aussi la vie à Los Angeles et se mêlent aux stars américaines, mais c’est un énorme ajustement et il y a eu beaucoup de drames pour divertir les téléspectateurs”, ont-ils déclaré.

“Ils sont tellement heureux d’avoir eu l’opportunité.”

Cela vient après que Chloé a montré son corps incroyable en maillot de bain découpé sur la plage de Miami avec l’ex co-star de Towie.

Chloé, qui a récemment déménagé à Los Angeles, passe actuellement ses vacances à Miami, en Floride.

Chloé et ses frères et sœurs Demi, Frankie et Charlie sont allés aux États-Unis pour filmer leur nouveau programme de téléréalité.

Mais plus tôt cette année, Chloé a décidé de déménager définitivement à Los Angeles.

Une source a déclaré: “Chloé n’était à l’origine censée vivre à Los Angeles que quelques mois pour filmer, mais elle a maintenant décidé qu’elle voulait s’enraciner en Amérique.

«Elle adore ça là-bas – le mode de vie, le soleil, tout le rêve américain. Chloé a l’impression que c’est sa maison naturelle et sa fille Madison l’adore aussi.

“Le couple étudie déjà les écoles de beauté pour Maddy là-bas et cherche comment ils peuvent faire en sorte que le déménagement à temps plein se produise.”

L’initié ajoute: “Pour le moment, Chloé n’a pas décidé si elle vendra sa maison dans l’Essex ou si elle s’y accrochera. tout est encore en suspens, mais elle est bien décidée à faire des États-Unis sa base.