Chloe Sims est incroyable en bikini noir sans bretelles alors qu’elle se déshabille à Miami

CHLOE Sims avait l’air sensationnelle alors qu’elle se déshabillait en bikini noir sans bretelles et se rendait à la plage avec un copain modèle à Miami.

Hannah Palmer et Chloé ont posé ensemble pour un selfie miroir avant de partir.

Les mannequins Hannah Palmer et Chloe Sims étaient superbes dans leurs bikinis[/caption]

Le temps à Miami n’était cependant pas propice aux bains de soleil, avec une vidéo de la plage montrant des nuages ​​gris et de l’eau agitée.

Alors que le voyage aurait pu être un échec, Chloé y a remédié avec un voyage au restaurant japonais Nobu avec son ami d’Essex Vas Morgan.

Chloé vit la grande vie depuis qu’elle a déménagé aux États-Unis cette année et elle avait l’air sensationnelle dans un LBD chic lors d’une fête pour la popstar Rita Ora à Los Angeles ce week-end.

Lorsqu’elle a posé de profil, elle a laissé entrevoir le large décolleté à l’arrière, qui descendait sous ses côtes.

Chloé portait ses cheveux blonds en vagues lâches, la maquilleuse choisissant des cosmétiques frais et rosés pour le visage associés à un brillant à lèvres couleur café.

Elle a saisi un sac noir et portait des bottes à bout pointu pour terminer son look glamour.

La soirée étoilée a été organisée pour célébrer les 10 ans de musique de Rita, la chanteuse de Hot Right Now.

Le Soleil a été le premier à révéler comment la favorite de Towie, 41 ans, et sa fille Madison, 17 ans, avaient quitté l’Essex et déménagé aux États-Unis dans un déménagement passionnant pour la famille.

Chloé et ses sœurs Frankie, 27 ans, et Demi, 25 ans, ont récemment obtenu un contrat de rémunération exceptionnel avec OnlyFans pour leur dernière série de télé-réalité.

Dans un récent post Instagram sur son déménagement, Chloé a écrit : « NOUVEAU CHAPITRE . Je suis retourné au Royaume-Uni pendant 5 jours pour faire mes valises et faire mes adieux pour le moment.

“J’ai fait le grand déménagement à LA ces derniers mois, les mois les plus éprouvants et les plus excitants de ma vie d’adulte.”

Elle a ajouté: J’ai été assez active ici car j’ai été extrêmement occupée à voyager à travers le monde… »

