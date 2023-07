Chloe Sims donne à sa fille Madison une cure de jouvence très glamour avant de faire la fête avec la star hollywoodienne Kate Beckinsale

CHLOE Sims a profité d’une journée de relooking glamour avec sa fille Madison, rarement vue, alors qu’ils se préparaient à faire la fête avec un très célèbre A-Lister.

L’ancienne star de TOWIE, 41 ans – qui s’est taillé une nouvelle vie à Los Angeles, en Amérique – s’est tournée vers ses histoires Instagram pour documenter le temps de qualité avec sa « meilleure amie ».

Chloe Sims a donné à sa fille ‘meilleure’ Madison une cure de jouvence très glamour[/caption] Instagram

L’ex-star de TOWIE a quitté l’Essex pour une vie glamour à LA[/caption] Instagram

La maquilleuse Chloé a donné à Madison, 18 ans, le smokey eye et la lèvre parfaits[/caption]

Les compétences de Chloé en tant que maquilleuse professionnelle se sont révélées utiles alors qu’elles se préparaient à faire la fête avec l’actrice et mannequin Kate Beckinsale, 50 ans.

Elle a d’abord capturé le couple se promenant dans la rue, avec Madison, 18 ans, vue dans un T-shirt arborant un ours en peluche portant un chapeau.

Sa fille a souri alors que Chloé enroulait son bras autour de son épaule, avant que la fière maman ne tire la langue à la caméra.

Dans sa diapositive suivante, elle a montré l’adolescente toute maquillée avec de faux cils et le parfait maquillage smokey eye.

Chloé s’était assurée d’aligner les lèvres de Madison avec une teinte plus foncée avant d’ajouter un gloss couleur caramel.

Les cheveux de sa fille étaient attachés en deux nattes dans un style mi-haut alors qu’elle posait dans son pyjama à pois.

Chloé a légendé l’image avec les mots: « Mon chaton. »

La star de la télévision glam est ensuite sortie avec son ami Vas Morgan pour fêter l’anniversaire de Kate.

Elle a filmé Kate recevant un énorme gâteau alors qu’elle faisait la fête lors d’un rassemblement extérieur.

La jeune fille d’Essex a récemment raconté comment elle quittait définitivement le Royaume-Uni.

Pourtant, cela n’est pas venu sans pierres d’achoppement, Chloé révélant récemment la douleur de Madison après avoir déménagé à Los Angeles.

Lorsqu’on lui a demandé comment Madison profitait de sa vie aux États-Unis, Chloé a révélé que cela avait été un énorme ajustement pour elle.

S’adressant au magazine New, Chloé a déclaré: «La maison lui manque et je suis heureuse qu’elle fasse des allers-retours.

«Elle est un peu plus attachée à être à la maison, ce qui est compréhensible car son père est là-bas.

« En même temps, elle va nager dans la piscine du jardin, elle est sur la plage et c’est une vie complètement différente de ce que nous avions dans l’Essex. »

Chloé est devenue mère célibataire de Madison à 18 ans après être tombée enceinte de son ex Matthew, avec qui elle a passé sept ans.

La reine de la réalité tient à faire de Los Angeles sa maison pour toujours.

« Je ne peux pas prédire l’avenir, mais notre plan est de rester et de ne pas revenir. Je sens que je peux commencer à m’amuser maintenant et commencer à socialiser », a-t-elle ajouté.

« Vivre à Los Angeles commence à sembler tout à fait normal maintenant. Je suis heureux. »

Chloé et ses frères et sœurs Demi, Frankie et Charlie se sont rendus aux États-Unis pour filmer leur nouvelle émission de télé-réalité House of Sims.

Le mois dernier, la mère a fondu en larmes lors d’un premier regard dramatique sur la nouvelle émission de téléréalité de Chloé.

Chloé s’est ensuite rendue à la fête du 50e anniversaire de la star hollywoodienne Kate Beckinsale[/caption] Instagram

Chloé était magnifique dans un haut noir plongeant[/caption] Instagram

Chloé a récemment raconté comment Madison « manquait à la maison » après que le couple a mis en place sa nouvelle vie aux États-Unis[/caption]