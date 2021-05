Chloe Sims de Towie abandonne le maquillage alors qu’elle montre sa beauté naturelle après le retrait du mastic

Chloe Sims a révélé sa vraie peau dans un tutoriel de maquillage en ligne après avoir admis qu’elle voulait atténuer son apparence pour se sentir plus confiante.

La star de TOWIE, 38 ans, s’est récemment fait retirer du remplissage de son visage pour avoir l’air plus « naturel ».

Instagram / chloe_simsstarship

La star de télé-réalité a partagé son visage nu sur Instagram[/caption]

Dimanche, elle a partagé un tutoriel de maquillage qu’elle a commencé face nue sur ses histoires Instagram à ses 1,2 million d’abonnés.

La mère d’un enfant a montré son vrai teint dans les clips avant de se maquiller pour une journée avec ses sœurs, Demi et Frankie.

Ils sont sortis pour un déjeuner amusant sur un toit de Londres et ont partagé leur après-midi de cocktails et de danse sur les réseaux sociaux.

Le natif d’Essex portait de la poudre bronzante, de l’ombre à paupières et du fard à joues en plus de brosser ses sourcils et ses faux cils.

Instagram / chloe_simsstarship

L’ancienne lapin playboy a passé une nuit avec ses sœurs[/caption]

Instagram / chloe_simsstarship

Ils étaient tous souriants sur le bar sur le toit[/caption]

Révélant qu’elle recherchait un look plus naturel, elle a partagé ses progrès sur Instagram, téléchargeant trois selfies de son visage changé avec sa moue diminuant de taille après chaque voyage à la clinique.

«J’ai donc décidé de retirer mes charges… la première photo est avant, la seconde est sans remplissage et la troisième est mon look plus naturel…» dit-elle.

«Je suis vraiment heureux d’avoir tout atténué et comme vous le savez, je pense que c’est important, pour être honnête avec des choses comme ça. C’est mon choix personnel et cela me donne confiance en moi. Merci, Vogue Aesthetics. » elle a ajouté.

Chloé se fait injecter du botox et des charges dans son visage depuis des années et a déjà parlé des trolls, mais en décembre, l’ancien lapin Playboy a déclaré qu’elle avait subi une intervention chirurgicale pour changer sa structure osseuse après avoir partagé une photo de son adolescence.

Instagram / chloe_simsstarship

Chloé a partagé son retour à la maison avec sa soeur[/caption]

Instagram / chloe_simsstarship

Le couple avait une chanson juste dans la voiture à la maison[/caption]

La photo de 20 ans montrait la beauté naturelle de Chloé dans un pyjama blanc avec ses longs cheveux bruns balayés en une queue de cheval en désordre.

C’était sur The Only Way Is Essexmas Christmas Special ainsi que des photos de Chloé à l’époque de son mannequinat avec des boucles croustillantes et du maquillage des années 1990.

Cependant, les fans n’étaient pas convaincus par les affirmations de Chloé selon lesquelles elle n’était jamais passée sous le couteau sur son visage, car beaucoup soulignent à quel point elle est différente maintenant.

Sur son histoire Instagram, elle a dit à des trolls «épais» qu’elle les renierait s’ils étaient ses parents.

Instagram / chloe_simsstarship

Chloé a partagé comment elle applique sa poudre bronzante[/caption]

Instagram / chloe_simsstarship

Elle a partagé quelques clichés de son voyage de retour[/caption]

Instagram / chloe_simsstarship

Chloé a admis avoir des facettes[/caption]

« Je viens de supprimer certains commentaires sur mes réseaux sociaux. » Elle a dit.

«Combien de fois puis-je dire que je n’ai pas subi de chirurgie du visage?»

Elle a poursuivi: «La chirurgie change la structure de vos os sur votre visage.»

«J’ai eu des traitements esthétiques, oui, mais ce n’est pas de la chirurgie.»

Instagram / chloe_simsstarship

Elle a déjà eu du botox et du remplissage dans son visage[/caption]

Instagram / chloe_simsstarship

Elle portait une robe blanche sous un manteau beige[/caption]

Instagram / chloe_simsstarship

La star de TOWIE a admis avoir un travail de seins[/caption]

Chloé a parlé de la chirurgie plastique qu’elle a déjà subie sur son corps, comme deux boulots pour passer d’un 34B à un 34EE, et deux lève-fesses brésiliens pour arrondir ses fesses.

Elle a également eu des facettes pour remplacer son sourire naturel.

Cependant, elle a nié à plusieurs reprises la chirurgie du visage, y compris un travail du nez et des implants au menton, affirmant que son changement de visage était uniquement dû à des charges.

«Les gens continuent:« elle a besoin de faire vérifier sa santé mentale, elle a subi trop de chirurgie plastique sur le visage. » Chloé a hurlé.

«Puis une femme dit:« vous avez trop bu de Botox, vous ne pouvez pas bouger vos lèvres.

Instagram / chloe_simsstarship

Elle compte 1,2 million d’abonnés Instagram[/caption]

Instagram / chloe_simsstarship

Le fan de maquillage a partagé un tutoriel à visage nu[/caption]

Instagram / chloe_simsstarship

Chloé s’est amusée à rentrer du bar sur le toit avec sa sœur[/caption]





« Vous ne pouvez pas avoir de Botox dans vos lèvres, espèce de p **** épais. »

Elle a ajouté: «Comme c’est embarrassant. Si c’était l’un de mes parents, je les renierais.

«Je me débrouille avec ce visage. J’aime mon visage. Alors voilà.