La star de TOWIE, Chloe Sims, a prouvé qu’elle était une beauté naturelle en se maquillant gratuitement pour un nouveau tutoriel.

La favorite de la télévision, 41 ans, a opté pour une apparence dépouillée alors qu’elle montrait ici une peau impeccable.

Chloé – qui vit maintenant la vie à Los Angeles – a partagé la vidéo de maquillage avec ses abonnés Instagram.

Elle a montré aux fans le processus de devenir totalement glamour en quelques minutes.

La maman d’un enfant a été occupée à filmer son émission de télé-réalité House of Sims.

Chloé et ses frères et sœurs Demi, Frankie et Charlie ont fait un grand déménagement à Los Angeles et ont commencé à filmer leur nouvelle émission.

Le mois dernier, elle a fondu en larmes alors qu’elle célébrait son 41e anniversaire.

Dans l’épisode, Chloé célèbre son 41e anniversaire avec une grande fête et décide de passer du temps de qualité avec son frère et ses sœurs.

Ils voyagent tous dans la nature et profitent d’une place de camping.

Au cours d’une scène, Chloé devient très émue en lisant un discours à son frère Charlie.

« Tu es mon meilleur ami », lui dit-elle en retenant ses larmes.

La caméra revient sur lui alors qu’il essuie une larme sur sa joue.

Les frères et sœurs se serrent ensuite dans les bras après la conversation émotionnelle et Demi bouleversée dit: « Je savais que cela allait arriver! »

Cela vient peu de temps après qu’il a été révélé que Chloé avait signé un nouveau contrat à sept chiffres avec le service de streaming Netflix.

Le nouveau spectacle de Chloé a été un énorme succès.

Une source proche de la production a déclaré en exclusivité au Sun : « La série a pris un départ incroyable et a dépassé les attentes avec ses chiffres d’audience.

« Les offres sont rapidement arrivées des principales plateformes de streaming, et Netflix a fait sauter Amazon hors de l’eau avec une somme énorme.

« Les deux parties sont vraiment heureuses, et tout a été convenu – il ne reste plus qu’à signer. »

