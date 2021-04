La star de TOWIE, Chloe Sims, a montré un look plus naturel après avoir dissous ses charges.

La nouvelle moue de la personnalité de la télévision de 38 ans était visible alors que Chloé posait pour des photos pendant le tournage de la série Essex.

Chloe Sims a fait dissoudre son remplisseur de lèvres

Elle portait un fedora rouge, un crop top cœur d’amour et un jean moulant taille haute.

La star de télé-réalité de longue date avait l’air très glamour avec un rouge à lèvres mat pour le maquillage des yeux.

La semaine dernière, Chloé a montré aux fans à quel point elle était différente après avoir pris la décision «personnelle» de dissoudre ses lèvres.

Chloé avait l'air très glamour sur le plateau

Chloé a montré son ventre dans un crop top coeur d'amour

Chloé a dit aux fans que c'était une décision personnelle

Partageant une série de photos ‘avant’ et ‘après’ avec ses histoires Instagram, la favorite d’Essex a expliqué: «J’ai donc décidé de supprimer mes charges… la première photo est avant, la deuxième est sans remplissage et la troisième est mon look plus naturel. .

«Je suis vraiment heureux d’avoir tout atténué, et comme vous le savez, je pense qu’il est important d’être honnête avec des choses comme celle-ci.»

Elle a conclu: «C’est mon choix personnel et me donne confiance en moi.»

Au cours des 10 dernières années, on pense que Chloé a dépensé plus de 32000 £ en chirurgie – y compris deux emplois de seins, un lifting brésilien de 4500 £, du Botox et des facettes.

Chloé a déclaré aux fans qu'elle se sentait « confiante » après sa décision

Elle a dit aux fans qu'elle voulait être « honnête » avec eux

La star de l'Essex a été photographiée avec des lèvres plus pulpeuses

Chloé est sur The Only Way is Essex depuis 2010

La maman d’un enfant a récemment révélé qu’elle avait quitté son emploi de Playboy Bunny en France pour s’inscrire à Towie.

Chloé a admis qu’elle avait auditionné pour la série de télé-réalité alors qu’elle était ivre – et avait crié «oui oui» lorsque les patrons voulaient la lancer.

S’exprimant sur TOWIE: L’histoire de…, Chloé a déclaré: «Je me balançais comme Cannes et St Tropez, des endroits où je ne pouvais pas me permettre d’être! C’était incroyable.





«J’étais à l’aéroport de Luton, et tous les magazines étaient pleins de Towie, et je me suis dit ‘putain, qu’est-ce que j’ai fait?’

«Puis un jour, j’ai reçu un appel téléphonique et ils ont dit que Towie essayait de me joindre, et ils ont demandé s’ils pouvaient transférer mon numéro.

«J’ai dit oui et j’espérais qu’ils voulaient peut-être m’amener, et c’était le cas, ils contactaient tous ceux qui n’avaient pas participé à la première série et m’ont demandé si j’étais intéressé. J’ai dit ‘Enfer oui!’ »