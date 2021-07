Chloe Sims confirme qu’elle n’a pas été exclue de Towie alors qu’elle partage un doux message avec le casting de départ

CHLOE Sims a confirmé qu’elle reviendrait à The Only Way Is Essex.

Le Sun a rapporté en exclusivité que les patrons de l’émission ITVBe ont licencié au moins dix de leurs membres de la distribution alors que l’émission subit son plus grand bouleversement de tous les temps.

4 Chloe Sims devrait commencer le tournage de la nouvelle série de Towie le mois prochain Crédit : Instagram

4 Chloé a participé à l’émission ITVBe au cours des 10 dernières années Crédit : ITVBe

La star de télé-réalité, 38 ans – qui participe à l’émission de téléréalité depuis 2011 – a dissipé toute rumeur selon laquelle elle aurait pu partir lors d’une récente séance de questions-réponses sur Instagram.

Un fan a demandé : « Êtes-vous toujours sur Towie x. »

Chloé a répondu : « Beaucoup de questions à ce sujet… Oui, je suis toujours en train de filmer Towie et je n’ai pas l’intention de partir. »

« Je souhaite bonne chance aux partants pour leur avenir et j’ai hâte de tourner la nouvelle série le mois prochain. »

LE PLUS GRAND SHAKE-UP JAMAIS JAMAIS

Les sœurs de Chloé et ses sœurs Demi et Frankie, ainsi que Gatsby, ont également réussi à obtenir leur place dans la série.

Une source d’ITV a déclaré: « Avec un casting de personnages en constante augmentation, il devenait difficile de donner au public un aperçu réel de la vie des personnes impliquées.

«Les producteurs veulent que la série revienne à ce qu’elle était au début, où le public a vu beaucoup plus l’histoire de chaque personnage et ce qu’ils font.

«Plus le casting est grand, moins chacun passe de temps à l’écran. Ils veulent renverser la vapeur et donner moins plus.

Les patrons ont estimé que c’était le bon moment pour faire un grand changement source ITV

«Évidemment, cela signifie que certains grands noms sont sortis, ce qui est bouleversant, mais les patrons ont estimé que c’était le bon moment pour faire un grand changement.

« Ceux à qui on a dit qu’ils ne reviendront pas en tant qu’habitués recevront un soutien à l’avenir comme ils l’ont fait avec les précédents membres de la distribution qui sont passés à autre chose. »

Il a été révélé que certains de ceux qui ont reçu la botte sont Harry Derbidge, 27 ans, Tom McDonnell, 24 ans, Courtney Green, 26 ans, et Chloe Meadows, 28 ans.

Harry a rejoint la série dans la première série en 2010, est parti deux ans plus tard, puis a rejoint le casting en 2020.

Les meilleurs amis Chloé et Courtney ont été impliqués dans certains des scénarios les plus dramatiques du programme au cours des cinq dernières années – et ils sont « dévastés » par la nouvelle.

Pendant ce temps, Tom est sur nos écrans depuis 2019.

le Courrier en ligne ont également signalé que Harry Lee, 26 ans, Kelsey Stratford, 20 ans, et Clelia Theodorou, 26 ans, sont également susceptibles de partir, mais Chloe Brockett, 20 ans, attend de connaître son sort.

Amy Childs, 31 ans, Amber Turner, 28 ans, et James Lock, 34 ans, seraient également en sécurité.

Hier soir, The Sun a révélé en exclusivité que Pete Wicks avait été sauvé par les patrons, mais Nicole Boss n’a pas réussi.

L’émission s’est également rendue sur sa page Instagram officielle pour exprimer sa décision.

Il dit : « Ceux qui n’apparaîtront pas régulièrement à l’écran des prochaines séries feront toujours partie de la famille TOWIE et nous les remercions de tout cœur d’avoir partagé leur vie avec nous ces dernières années ❤️.

« Comme toujours, leur bien-être est d’une importance primordiale pour nous et nous continuerons à offrir un soutien social si nécessaire à tous les acteurs de TOWIE passés et présents.

« Nous demandons et exhortons tous nos téléspectateurs à réfléchir avant de commenter ci-dessous, et souvenez-vous de cela. » rappelez-vous que #ces personnes sont toutes réelles.

« Merci à notre public pour votre soutien continu. TOWIE sera bientôt de retour pour sa 29e série sur ITVBe, restez à l’écoute pour d’autres annonces. »

Chloe a rejoint Towie lors de la deuxième série en 2011 en tant que cousine de l’acteur OG Joey Essex.

La star de la télé est devenue un favori des fans et a été impliquée dans un certain nombre de scénarios juteux.

Son plus récent a impliqué sa relation sexuelle secrète de deux ans avec son meilleur ami Pete Wicks.

4 Chloé est devenue une favorite des fans depuis qu’elle a rejoint la série en 2011 Crédit : ITV