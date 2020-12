La star de The Only Way Is Essex, Chloe Sims, est magnifique dans les clichés de retour partagés sur les réseaux sociaux.

La beauté d’Essex, 38 ans, aura probablement été une fière mère cette semaine alors que sa fille de quinze ans, Madison, a fait ses débuts à TOWIE pour l’émission spéciale de Noël d’ITVBe, The Only Way Is Essexmas.

Madison, surnommée Maddie par Chloé, est apparue dans une scène avec la mère de Chloé, Lydia, et ses jeunes sœurs Frankie, 24 ans, et Demi, 22 ans.

Une Maddie effrontée a déclaré: « Je veux un iPhone 11. »

Une Chloé aimante a répondu: « Que pensez-vous, je suis millionnaire? »







(Image: Le seul moyen est Essexmas)



Cependant, Maddie a rapidement dû se retirer, car Chloé et les autres dames des Sims devaient aborder les drames continus de la romance de Chloé avec la co-star de TOWIE Pete Wicks.

Alors que le camée de Maddie était un régal avec les téléspectateurs, des images de Chloé de l’époque où elle avait environ l’âge de sa fille sont apparues sur les réseaux sociaux.

Chloé au visage frais et jeune est apparue avec peu de maquillage et les cheveux attachés alors qu’elle posait en pyjama.







(Image: Le seul moyen est Essexmas)







(Image: @ Chloe_Sims / Twitter)



Ailleurs, une photo de mannequin a montré Chloé représentant les années 1990 avec style avec ses boucles de cheveux et ses bijoux.

Une ressemblance entre Maddie et sa mère est également évidente.

Madison est la fille de Chloé et de son ex-petit ami Matthew, Chloé l’accueillant à l’âge de 18 ans.

Chloé a déjà dit Nouveau magazine à propos de sa relation avec Matthew, en disant: « J’étais avec le père de Maddie, Matthew, pendant sept ans, mais nous avons fini comme frère et sœur et ce n’est pas ce que je veux. »







(Image: chloe_simsstarship / Instagram)







(Image: chloe_simsstarship / Instagram)



Bien que leur relation amoureuse ne fonctionne pas, ils continuent à prendre soin de Maddie avec le soutien supplémentaire de ses parents également.

« Elle a une bonne relation avec son père », a ajouté Chloé. « Je suis très proche des parents de son père. Elle est entourée de gens qui l’aiment. »

Ailleurs, dans la spéciale de Noël, Chloé a finalement semblé arrêter de fumer avec Pete Wicks, mais est-ce vraiment fini?







(Image: Images GC)



Pendant ce temps, Demi Sims a partagé une réunion émotionnelle avec son ex-petit ami Harry Lee avant de se heurter à Chloe Brocket.

Enfin, le couple de longue date Tommy Mallet et Georgia Kousoulou ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble – projetant leur échographie sur un mur du château.

Nous aimons une fin heureuse pour les vacances!

The Only Way Is Essexmas est maintenant disponible sur le hub ITV de rattrapage.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.