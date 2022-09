Chloe Sims a un nouveau visage et des fesses avant le tournage de l’émission OnlyFans

CHLOE Sims a subi une série de procédures cosmétiques avant le tournage de sa nouvelle émission OnlyFans.

La femme de 40 ans a montré un tout nouveau look après avoir transformé à la fois son visage et ses fesses avant de commencer à tourner demain.

Chloe Sim s’est fait refaire les lèvres et la mâchoire récemment avec son nouveau look montré à droite[/caption]

La star a dévoilé un nouveau profil[/caption]

Le salon de Chloé – Vogue Aesthetics – a révélé les résultats et exactement ce qu’elle avait fait avec des clichés incroyables avant et après.

En commençant par son visage, ils ont dit: “Un nouveau jeu de lèvres signature et une nouvelle ligne de mâchoire structurée pour notre beauté.”

Passant à ses fesses, le salon a partagé: «En utilisant un produit de remplissage corporel de qualité supérieure, nous avons amélioré les fesses de Chloé en créant une forme plus pleine et plus courbée. Nous avons également ajouté à ses hanches pour compléter le look .

« 300 ml ont été utilisés au total pendant ce traitement. Chloé avait déjà subi un traitement de comblement BBL ailleurs auparavant.

Pour terminer son travail, Chloé s’est rendue chez le dentiste pour son dernier essayage de dents et a fièrement montré ses gnashers d’un blanc éclatant.

Elle a partagé: “Le tournage de House of Sims a commencé, ils tournent tous aujourd’hui et je commence demain et je suis tellement excitée.”

Chloé a quitté Towie au cours de l’été aux côtés des sœurs Frankie, 27 ans, et Demi, 25 ans, et a annoncé qu’elles lançaient leur nouveau spectacle.

Il mettra également en vedette le frère des filles Charlie et sa fiancée Georgia Shults.





La famille aurait décroché un contrat d’un million de livres sterling pour l’émission, qui documentera à la fois la vie à la maison dans l’Essex et leurs voyages aux États-Unis.

Parlant de la nouvelle entreprise, Chloé a déclaré: “OFTV nous a donné l’opportunité de poursuivre nos rêves, nous sommes tous si excités et avons hâte de vous montrer sur quoi nous avons travaillé, qui est notre toute nouvelle émission.

“En tant que famille, nous avons tellement plus à offrir à nos téléspectateurs, regardez cet espace, il va être ÉNORME !”

Chloé a montré ses toutes nouvelles lèvres[/caption]

La star avait aussi un ventre rebondi[/caption]

Chloé commence le tournage de sa nouvelle émission demain[/caption]