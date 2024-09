Chloë Sevigny, Addison Rae, Natasha Lyonne et bien d’autres font la fête pour le magazine Myth pendant la NYFW

L’odeur de fumée de cigarette flottant sur la Sixième Avenue annonçait que la soirée du Myth Magazine se tiendrait à proximité samedi soir vers 21h30. Le lieu, le Holiday Bar, un lieu branché du centre-ville, a accueilli de nombreuses soirées de mode depuis son ouverture il y a quelques années – mais la terrasse extérieure sur le trottoir qui servait de zone fumeurs était sûrement ce qui en a fait le lieu de choix.

La rédactrice en chef du magazine Myth, la styliste Haley Wollens et Chloë Sevigny, qui n’a pas besoin d’être présentée, organisaient une soirée pour célébrer le lancement du magazine. Des slogans tels que « la mode est une performance », « les magazines sont un mythe » et « je ne suis pas comme les autres magazines » étaient affichés dans le restaurant, qui avait été débarrassé de ses tables pour permettre aux danseurs de danser.

Addison Rae, Natasha Lyonne, Coco Gordon Moore, Tyrell Hampton, Rebecca Dayan et Rowan Blanchard étaient présents, tout comme la mère de Wollens, ainsi que d’autres membres du groupe du centre-ville et de ses ambitions. Le synthé des années 1980 s’est mélangé au hip-hop des années 1990, des roses électroniques rougeoyantes étaient éparpillées sur les tables et le propriétaire du restaurant Kyle Hotchkiss Carone s’est frayé un chemin à travers la salle en transportant une bouteille de vodka Body.

« Je pense qu’il est important d’avoir un magazine new-yorkais vraiment épique qui capture ce qui se passe dans les rues de New York. La mode new-yorkaise n’est pas vraiment reconnue au sens large », a déclaré Sevigny à propos du magazine. « Il y a tellement de choses ici, il y a tellement d’énergie, tellement de jeunes cool, tellement inclusifs et divers, et j’ai l’impression que le monde ne reconnaît pas vraiment New York de manière légitime, et Haley essaie de dire « nous devons être reconnus ». La jeunesse, la diversité, la sensualité, l’énergie, le plaisir, l’humour. Il y a beaucoup d’humour [in New York] et Haley a un grand sens de l’humour et le magazine parle de ça.