Chlöe révèle que Gunna a inspiré sa nouvelle chanson, “For The Night”

Quel est le thé, Mme Bailey ?

Après plusieurs séances de photos agréables et des mois de rumeurs de rencontres, Chloé Bailey enfin ouvert sur Gunna. Elle avait précédemment déclaré que le rappeur YSL n’était qu’un ami, mais l’histoire. Selon Nouveau hip-hop chaudChlöe a révélé samedi qu’elle avait écrit sa nouvelle chanson “Pour la nuit” à propos de Gunna.

Samedi, le “Aies pitié” La chanteuse a organisé une session Twitter Spaces pour communiquer avec les fans à propos de son nouveau single à venir. Le thé à propos de Gunna en tant que sa muse était si chaud que Chlöe a dit qu’elle lui avait même caché ce secret.

“Je vais vous dire à tous un petit secret sur ‘For The Night'”, a-t-elle dit en prenant une profonde inspiration. “Je pourrais regretter d’avoir dit ça, mais bon, peut-être que ça aidera les putains de streams. Je ne pense même pas qu’il le sache ! J’ai écrit ‘For The Night’ à propos de Gunna. Ouais, je l’ai dit salopes. Je l’ai dit. Alors, vous savez », a partagé le jeune homme de 24 ans.

Chlöe a déclaré que Gunna avait inspiré la chanson peu de temps après son apparition sur Le club du petit-déjeuner. Lors de l’interview de janvier, Gunna a seulement admis qu’ils étaient “de très bons amis”. Cependant, il a commencé à rougir en discutant de la façon dont ils se sont connectés pour la première fois pour leur “toi moi” collaboration.

« Je suis un auteur-compositeur. J’écris ma propre merde, je m’inspire des plus petites choses, alors, embrasse mon *ss », a continué Chlöe en riant.

La Heure impie la chanteuse a également applaudi les critiques selon lesquelles elle ne soutenait pas Gunna depuis son arrestation choquante dans le Etui YSL RICO. Elle a rappelé aux fans que les publications sur les réseaux sociaux ne sont pas le seul ou le meilleur moyen de soutenir un “très bon ami”.

“Parlons de pourquoi je ne dis pas gratuit ceci, ou gratuit cela ? Kiss my *ss, je soutiens dans la vraie vie. Merci!”

Bien qu’il semble que l’amour était dans l’air, Chlöe a déclaré qu’elle et Gunna n’étaient toujours pas officielles.

« Mais je suis célibataire ! Je suis célibataire, les gars. Désolé de faire éclater des bulles, mais quand j’ai écrit cette chanson il y a des mois, je l’ai écrite à son sujet », a-t-elle précisé.

Si les fans veulent en savoir plus sur ce qui se passe entre le couple potentiel, Chlöe dit qu’ils devront diffuser “For The Night” pour plus de détails juteux.

« Vous dites que j’ai besoin de renverser le thé ? J’ai renversé le putain de thé ! Donc vous ne pouvez pas dire que je ne renverse plus de thé, putain de plus », a-t-elle ajouté.

Chlöe a également utilisé la session Twitter Spaces pour remettre les pendules à l’heure sur les comparaisons constantes avec normand. Malgré les fans qui opposent les deux nouveaux actes solo, Ce jus de raisin rapporte que tout est amour entre les deux chanteurs.

«En parlant de Normani, vous pouvez tous embrasser nos Black *sses! Laissez-moi vous dire quelque chose : j’adore Normani. C’est une mauvaise chienne. Son corps est hors de ce monde, j’aimerais avoir ses seins et c’est une grande danseuse et interprète », a fièrement déclaré Chlöe.