Chloe Morgan: la gardienne de Crystal Palace est élue star du sport de l’année aux DIVA Awards Actualités du football

La gardienne de Crystal Palace Women, Chloe Morgan, a remporté le prix de la star du sport de l’année aux Diva Awards de cette année.

Les DIVA Awards annuels sont une célébration des réalisations des femmes gays, bisexuelles et trans dans le monde des affaires, des médias, de la politique et du sport.

Morgan a battu la concurrence de l’ancien attaquant anglais Lianne Sanderson, de l’attaquant d’Arsenal Beth Mead, du boxeur poids welter April Hunter, du pilote de course Charlie Martin et de la canoéiste de slalom Fiona Pennie.

Le joueur de 31 ans a passé six ans avec Tottenham – brièvement rompu avec un prêt à Arsenal – avant de changer de club l’été dernier pour jouer pour Palace dans le championnat féminin de la FA.

La gardienne de but du Palace jongle avec ses engagements footballistiques avec son travail de jour dans un cabinet d’avocats national, où elle se spécialise dans les affaires liées aux lésions cérébrales graves.

Morgan parvient également à travailler en tant qu’entraîneur des gardiens de but et responsable de la diversité et de l’inclusion avec Goal Diggers FC, un club amateur primé pour les femmes et les non-binaires.

En septembre, elle a rejoint le conseil d’administration de l’influent organisation de réseau Women in Football. Ces dernières semaines, M-Power Goalkeeping Coaching a également été insérée dans sa biographie Twitter.

Le programme est conçu pour aider à augmenter les rangs des bloqueurs de tir dans le match féminin, et avec Sophie Baggaley de Bristol City et Sophie Harris, la gagnante du titre de Leicester, déjà à bord.

Comme avec Goal Diggers, Morgan veut s’assurer que tout le monde se sente le bienvenu – ce sont toutes les capacités, tout compris.

«Je suis vraiment excitée à ce sujet», a-t-elle déclaré plus tôt cette semaine, lors d’un panel organisé par les groupes du réseau Woman @ Sky et LGBT + @ Sky pour la Semaine de la visibilité lesbienne.

« M-Power est spécifiquement pour les filles et les femmes, y compris les personnes trans et non binaires. Il s’agit d’essayer d’encourager plus de gens à entrer dans les gardiens de but parce que je pense que c’est toujours l’un de ces domaines, pour les jeux masculins et féminins, qui a n’a pas été au premier plan des agendas. Les joueurs extérieurs ont toujours été prioritaires.