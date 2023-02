Chloe Madeley révèle qu’elle a dû retourner au travail HUIT semaines après avoir accouché parce qu’elle “a besoin d’argent”

CHLOE Madeley a admis qu’elle avait été forcée de retourner au travail seulement huit semaines après avoir accouché.

Elle a accueilli une fille, Bodhi, en août 2022 avec son mari, l’ancien joueur de rugby James Haskell.

La présentatrice de télévision a choisi de ne prendre qu’une courte pause dans son travail car elle travaille à son compte[/caption]

Mais Chloé, 35 ans, a maintenant admis qu’elle a été forcée de retourner au travail presque immédiatement.

L’entraîneur personnel a choisi de ne prendre qu’une courte pause de huit semaines après l’arrivée de sa première fille, car elle avait besoin d’argent.

Dans une nouvelle interview, elle a expliqué qu’elle et son mari sont pour la plupart financièrement indépendants l’un de l’autre.

Elle a dit au Mirror : “James gagne évidemment un bon revenu et c’est mon partenaire et c’est fantastique, mais nous n’avons pas de compte joint.”

“Nous avons toujours eu des comptes séparés et je pense que c’est un peu ma fierté.

« La prochaine fois, si je tombe à nouveau enceinte, je ne le ferai absolument pas. Je vais ravaler ma fierté, je vais sauter sur le compte de James et prendre au moins six mois.

Chloé est la fille des présentateurs de longue date Richard Madeley et Judy Finnigan et elle a d’abord pris de l’importance en présentant à la télévision comme ses parents.

Elle a commencé à sortir avec l’ancien camarade de camp I’m A Celebrity en 2014 avant de se fiancer trois ans plus tard.

Le couple s’est marié en 2018, et après que la personnalité des médias soit tombée enceinte, elle a travaillé jusqu’à ce qu’elle soit enceinte de 39 semaines car elle travaille à son compte.

Mais à la réflexion, bien qu’elle se sente chanceuse de ne pas avoir ressenti de graves répercussions, elle sait que les femmes enceintes devraient prendre leur temps après l’accouchement.

Elle a admis: «Avec le manque de sommeil et le nombre de personnes qui comptent sur vous… cela a été une leçon!

“J’ai de la chance de ne pas avoir eu de problèmes de santé mentale, mais pendant cette période où vous y êtes très sensible, prenez votre temps.

“Si vous êtes travailleur indépendant, c’est difficile, mais prenez vraiment votre temps pour retourner au travail – ce fut une dure leçon pour moi.”

La personnalité médiatique a également expliqué que bien qu’elle aime sa fille de 7 mois, elle a d’abord pensé qu’elle aurait pu prendre la mauvaise décision parce qu’elle aimait son style de vie précédent.

Chloé a déclaré: “J’ai une carrière très réussie, j’adore voyager, je suis un peu fêtarde et j’ai un style de vie assez amusant à Londres et je me disais:” Avoir des enfants, c’est un peu merdique – cher , chronophage, ennuyeux et vous devez sacrifier beaucoup.

“J’ai finalement décidé que je voulais vraiment avoir des enfants et je suis tombée enceinte, puis, au cours de mon troisième trimestre, j’ai légèrement régressé et j’ai paniqué à l’idée d’avoir pris la mauvaise décision.”

