Chloe Madeley dit que regarder sa mère, Judy Finnigan, exposer son soutien-gorge lors d’une cérémonie de remise de prix l’a aidée à apprécier la positivité corporelle et à développer sa confiance.

La mannequin et présentatrice de fitness de 33 ans avait 13 ans lorsque sa mère a fait la une des journaux alors qu’il s’habillait lors d’un discours d’acceptation aux National Television Awards en 2000.

Les téléspectateurs se souviendront que Judy, maintenant âgée de 72 ans, et son mari Richard Madeley, maintenant âgé de 64 ans, ont bien accueilli la scène lorsqu’ils ont remporté le programme de jour le plus populaire de ce matin lors de la fête fastueuse.

Mais la scène est devenue gênante lorsque la robe noire de Judy a glissé et a exposé son soutien-gorge blanc – avec son collègue présentateur John Leslie se précipitant à son aide quand elle et Richard ont continué avec un discours d’acceptation inconscient du dysfonctionnement de sa garde-robe.







(Image: Barcroft Media via Getty Images)



En réfléchissant à la forme de l’incident il y a plus de 20 ans, Chloé dit que cela lui a donné un aperçu précoce de la vie de célébrité et un degré de confiance en son corps.

S’adressant au Sun dimanche, elle a rappelé: «Mon frère aîné était comme, ‘Non, non, non, non, non, non’, manifestement en plein effondrement.

«Je me suis dit:« Merci mon Dieu pour John », car évidemment nous le connaissions en tant que famille. Puis je l’ai vue et elle riait et je me suis dit: «OK, elle va bien». Tout ce qui m’intéressait, c’était elle.

Chloé a poursuivi en disant qu’elle s’en fichait que les gens riaient et qu’elle voulait seulement avoir l’assurance que sa mère allait bien.







(Image: Association de la presse)



L’ancienne star de Dancing on Ice dit qu’elle a appelé sa mère immédiatement après avoir quitté la scène.

Elle a révélé: «Et elle a dit: ‘Oh, ça va. C’est marrant. Dieu merci, je portais un soutien-gorge. Imaginez si je n’avais pas été « . »

Chloé a poursuivi en expliquant que l’incident lui avait donné une perspective différente de la vie sous les projecteurs.

Elle a expliqué: «Être aux yeux du public, si vous ne pouvez pas rire de vous-même, vous allez détester chaque seconde.

«Je n’ai généralement aucune honte. J’aime vraiment faire des shootings sexy, j’adore me balader en sous-vêtements. Et j’ai appris de mes parents à ne pas me prendre trop au sérieux.







(Image: PA)



Chloé a continué à bâtir une carrière avec sa confiance en son corps – et en l’inspirant chez les autres.

Elle est maintenant une entraîneuse personnelle pleinement qualifiée et a accumulé une énorme suite de fans grâce à ses conseils et cours de santé et de fitness.

Alors qu’elle partage également des vidéos d’entraînement et des photos de fitness brûlantes d’elle-même avec l’ex-mari du rugby professionnel James Haskell.