CHLOE Madeley ne porte toujours pas son alliance de James Haskell, après sa soirée avec un copain blond.

Érotème

Chloe Madeley a passé du temps avec son père Richard à Hampstead aujourd’hui[/caption]

Érotème

Elle ne porte toujours pas son alliance de James Haskell[/caption]

L’entraîneur physique Chloé, 36 ans, a été aperçue à plusieurs reprises sans son alliance depuis que des photos de son mari faisant la fête avec la femme mystérieuse ont été publiées.

Elle a été photographiée en train d’être réconfortée par son père Richard, 67 ans, alors qu’ils passaient du temps ensemble à Hampstead à Londres aujourd’hui.

La personnalité de la télévision a amené sa fille Bodhi, 14 mois, pour passer du temps de qualité avec son grand-père.

De son côté, l’ancien as du rugby James a riposté, avant de réfléchir au concept de « vie solitaire ».

Des sources ont déclaré au Sun que Chloé était « bouleversée » après avoir vu les photos de son mari avec une blonde mystérieuse – maintenant révélée comme étant la riche patronne des relations publiques Martine Bridge – à la caserne de pompiers de Chiltern.

Son cierge magique en diamant était plus tard introuvable alors qu’elle faisait la fête à Soho, au centre de Londres, avec des amis.

La star de I’m A Celeb, James, a également été vue sans son alliance.

Un ami a révélé : « Chloé voulait une soirée pour se détendre avec ses amis. Elle a vraiment montré à James ce qui lui manquait dans sa tenue révélatrice.

Une autre source a ajouté à propos de Chloé, fille du duo télé Richard et Judy : « Elle était légèrement ennuyée et bouleversée par les photos de James et de l’autre femme. »

Il y a quelques semaines à peine, Chloé a déclaré au Sun qu’elle se sentait abandonnée par James alors qu’il se forge une carrière de DJ. Elle a dit : « C’est putain de dur. Vous êtes souvent seul.

Chloé et James ont accueilli leur premier enfant en août de l’année dernière.

Érotème

Érotème

Il y a quelques semaines à peine, Chloé a déclaré au Sun qu’elle se sentait abandonnée par James.[/caption]

Érotème

Son cierge magique en diamant était introuvable[/caption]

Cliquez sur Actualités et médias

Cela survient après la publication de photos de son mari faisant la fête avec une femme mystérieuse.[/caption]