Chloe Madeley partage ses connaissances en matière d’entraînement et donne de l’inspiration avec deux clichés par an.

Le premier cliché, daté de 2016, visait à montrer les résultats d’un programme de combustion des graisses.

Pendant ce temps, le deuxième, daté de l’année d’après, voit Chloé avec plus d’une silhouette de sablier d’un entraînement d’hypertrophie – qui se réfère à l’augmentation et à la croissance des cellules musculaires.

« Je reçois toujours des clients qui me demandent à la fois des résultats de perte de graisse ET d’hypertrophie en quelques semaines / mois … »

« À MOINS QUE vous ne soyez un novice en matière de levage de marque (avec un peu d’énergie stockée pour contribuer à la cause) … IL N’Y AINT GONNA HAPPEN!







(Image: Instagram)



« Si vous avez un objectif physique, vous feriez mieux de vous attacher et d’apprécier le processus, car OUI c’est long, mais c’est aussi extrêmement amusant. »

« Incroyable dans les deux », a écrit un fan impressionné dans les commentaires.

«La perfection», jaillit un autre.







(Image: Dave Benett / Getty Images)







(Image: Instagram)



Le mari de Chloé et ancien as du rugby anglais, James Haskell, est également un fanatique de fitness, et les deux ont réussi à être encore plus en forme pendant le verrouillage.

«Le verrouillage n’a pas affecté mon corps en termes de prise de poids», a déclaré Chloé.

« En fait, je suis devenu un peu plus maigre. Je me suis entraîné assez dur, je l’ai utilisé comme base et je me suis assuré de suivre une très bonne routine. »

Et James s’est lancé dans sa formation d’arts martiaux, qu’il a reprise depuis sa retraite du rugby.







(Image: INSTAGRAM)









(Image: Getty)



« J’étais dans un régime de préparation vraiment intense pour un combat », a-t-il dit, « je m’entraînais six jours par semaine pendant quelques heures à la fois. »

Mais lorsque la pandémie a frappé, James a dû mettre sa carrière de combattant florissante en attente, se tournant vers d’autres méthodes pour rester en pleine forme.

«Quand je me battais, j’étais assis autour de 118 kg, puis en verrouillage, je suis monté à environ 128 kg, mais vraiment maigre», a expliqué James.







(Image: Instagram)



«J’ai construit une charge musculaire. Je fais de la musculation trois à quatre fois par semaine tout comme un peu de musculation pour maintenir une certaine taille.

« Je fais aussi du conditionnement HIIT sur le grimpeur versa, le watt bike ou le rameur, puis le lendemain, je fais plus d’intensité à l’état d’équilibre. »

James a perdu près de deux pierres lors de son passage I’m A Celebrity l’année dernière.