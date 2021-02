Chloé Madeley dit qu’elle se tourne vers papa Richard pour obtenir des conseils de mariage plutôt que maman

Chloe Madeley a révélé qu’elle ne se tournait vers son père que pour obtenir des conseils sur les relations lors des combats avec son partenaire James Haskell.

Le gourou du fitness âgé de 33 ans a admis que le présentateur Richard Madeley était sa référence lorsque le couple était confronté à des problèmes.

Elle dit que ses conseils sont toujours impartiaux et équitables, ce qui fait de lui la personne idéale pour l’aider à la «conseiller»,

Chloé a dit à New! magazine: «Si j’appelle mon père et que James et moi avons eu une dispute, il me conseillera.

«L’un de mes plus gros inconvénients en tant que personne est que j’ai du mal à laisser les choses aller et à avancer.

«Alors, mon père me dira toujours:« Laisse tomber Chloé, c’est ridicule ». Il me mettra à ma place.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Just Eat)



«Mais en même temps, s’il pense que James a fait quelque chose de mal, il dira:« Tenez bon ».

Mais Chloé dit qu’elle ne se tourne pas vers sa mère Judy parce qu’elle « soutiendra toujours James ».

Décrivant comment la conversation se déroulerait, Chloé a déclaré: « Je ne parle pas vraiment à maman de notre mariage, car elle soutiendra toujours James. »

James a ajouté: «C’est tellement vrai. J’appellerai Judy et elle dit: ‘Quitte Chloé et épouse-moi.’ «

Il n’est pas surprenant que Richard et Judy aient quelque chose à dire sur le mariage après s’être mariés en 1986.







(Image: Getty Images)



Au cours de leur mariage, le célèbre couple de télévision de jour a également présenté This Morning et l’émission de discussion Richard & Judy ensemble.

Si les deux se disputent, c’est souvent au-dessus de la chaleur de leur maison.

James gémit: «Chloé dérange le thermostat tous les jours pour que la maison se transforme en sauna tropical.

«En février, je suis assise dans mon short et un t-shirt.

«De plus, elle ne se couchera jamais, même si elle est fatiguée. Elle est toujours la dernière à quitter la fête.

La semaine dernière, le couple a également confirmé qu’ils étaient prêts pour les enfants mais qu’ils ne prévoyaient pas de précipiter le mouvement massif de la vie.

James a déclaré: « Nous ne nous précipitons pas dans quoi que ce soit. Chloé et moi voulons trouver un endroit où nous installer.

« Nous avons eu des conversations à ce sujet et je pense qu’elle serait une maman incroyable. Ce n’est probablement pas loin. »