ASPEN, Colorado: Chloe Kim a pris un peu de temps pour guérir son corps et élargir son esprit.

Mission (s) accomplie (s), et maintenant qu’elle est de retour à son travail de meilleure athlète féminine du superpipe, il semble qu’elle ne soit jamais partie.

Aujourd’hui âgée de 20 ans et avec un an à Princeton à son actif, la championne olympique est dans l’alignement pour les X Games d’hiver, remportant sa cinquième médaille d’or sur le superpipe à Aspen samedi soir. Sa chance de défendre le titre olympique est à peine dans 13 mois.

Si elle a perdu beaucoup pendant ses 22 mois hors de la neige, cela ne se voit pas. Le premier combat de Kim la semaine dernière à Laax, en Suisse, s’est terminé comme la plupart d’entre eux: avec une médaille d’or autour du cou et le reste du peloton envisageant un écart de la taille d’une superpipe entre eux et le champion.

Non pas qu’elle ait pris tout cela pour acquis.

J’étais tellement anxieuse parce que non seulement je n’ai rien fait de cela depuis près de deux ans, mais c’était plus avec COVID et la mise en quarantaine, et rester assis et paniquer », a déclaré Kim à l’Associated Press. «Je pense, et si ça ne se passe pas comme je le veux? Et si je ne sais plus comment faire quoi que ce soit?

Pas probable. Mais l’année à l’université a donné à Kim un regard sans faille sur certaines choses qu’elle ne pouvait vraiment pas faire des choses qui ne se sont jamais vraiment produites pendant une enfance au cours de laquelle elle a mélangé l’enseignement à domicile avec un horaire de voyage chargé et une vie synchronisée autour des rythmes du chaque année le circuit de snowboard.

J’ai appris à quel point j’étais mauvais dans la gestion du temps, dit-elle. Tous mes amis avaient des agendas, des calendriers, ils rédigeaient des horaires. J’étais comme, qu’est-ce que c’est? J’avais toujours vécu la vie en déplacement. Très souple. Mais si vous êtes à l’école, les devoirs sont dus à 23 h 59 »

Sa victoire olympique à Pyeongchang il y a trois hivers a validé le battage médiatique massif qui entourait Kim et son histoire. Elle était le phénomène adolescent de Californie, mais avec des racines coréennes, sur le point de remporter la médaille d’or sur son propre terrain, et avec sa grand-mère dans les gradins, pour démarrer.

Tout ce qui s’est passé, et la vie post-olympique de Kim était le genre auquel vous vous attendiez, remplie de promenades sur le tapis rouge, de centaines d’entretiens avec tout le monde, des écrivains sportifs aux écrivains de style de vie. Quelle est la règle de beauté par laquelle vous jurez? Hydratant. embuscades des paparazzi et, bien sûr, d’une poupée Barbie inspirée de Chloé Kim.

Tout cela est génial. Mais après un atterrissage brutal à l’US Open de Burton en mars 2019 qui l’a laissée avec une cheville cassée, Kim a accepté la réalité que son corps et son esprit avaient besoin d’une pause. Elle avait fait du snowboard presque sans arrêt tout au long de son enfance.

J’ai besoin d’être humaine, d’avoir besoin d’être une enfant normale pour une fois, a-t-elle expliqué dans une vidéo d’octobre 2019 annonçant qu’elle s’était inscrite à Princeton.

Elle a rangé le snowboard et a insisté sur le fait que sa principale forme d’exercice pour rester en forme était ses promenades rapides sur le campus. Elle a essayé de son mieux pour se fondre dans la masse. Elle s’est fait de nouveaux amis.

Je pense que l’une des choses les plus importantes que j’ai apprises, c’est que vous pouvez établir une très bonne connexion avec des personnes qui n’ont pas exactement les mêmes intérêts que vous, a déclaré Kim dans son entretien avec AP. Trouver ces similitudes avec des personnes qui ne sont ni des snowboarders ni des athlètes, cela m’a ouvert un peu plus le monde.

Lorsque l’entraînement a repris sérieusement cet automne, Kim a vu un monde profondément changé par la pandémie de coronavirus, ses voyages désormais ponctués de quarantaines et de distanciation sociale.

C’est bizarre de voir quelqu’un que vous n’avez pas vu depuis un an et de lui faire un faux câlin aérien, dit-elle.

De cette façon, elle est au même endroit que tout le monde dans son sport essayant de s’adapter à une nouvelle normalité, ayant besoin de vrais halfpipes et d’une vraie compétition pour commencer l’intense préparation aux Jeux olympiques de Pékin l’année prochaine.

Mais à bien d’autres égards, elle ne ressemble à personne d’autre sur la neige.

Elle reste la seule femme à avoir réussi des sauts consécutifs de 1080 degrés dans une compétition, un combo qu’elle a remporté même si elle n’a pas eu besoin de ponctuer la victoire lors de sa journée de carrière en Corée. Pour elle, ce n’est qu’un point de départ pour la saison 2021 et au-delà.

Je ne dirai certainement à personne quel est son dernier truc, dit-elle. Il vous suffit de vous connecter et de le voir. Mais le plus important, c’est que nous nous amusons tous ici.