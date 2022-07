Chloe Kelly savoure le moment historique de l’Angleterre alors que Leah Williamson envoie un message puissant après la gloire de l’Euro 2022 | Nouvelles du football

La héroïne anglaise Chloe Kelly a déclaré qu’elle vivait son rêve après avoir propulsé son pays à la gloire de l’Euro 2022.

Kelly est sortie du banc pour marquer un vainqueur à la 110e minute et donner aux Lionnes une victoire 2-1 contre l’Allemagne en finale à Wembley.

Après que le match d’ouverture d’Ella Toone ait été annulé en temps normal par Lina Magull, l’attaquant de Manchester City est rentré à bout portant pour déclencher des scènes euphoriques au stade national alors que les femmes d’Angleterre remportaient un tournoi majeur pour la première fois.

Kelly était plus intéressée à chanter “Sweet Caroline” qu’à répondre aux questions de son interview télévisée flash, mais a dit que c’était son rêve de grandir.

“Oh mon Dieu, regardez-les, c’est incroyable, merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus”, a-t-elle déclaré sur le Bbc, indiquant la foule en arrière-plan. “C’est irréel… Douce Caroline !

“C’est incroyable, merci à tous, c’est ce dont sont faits les rêves d’une jeune fille qui regarde le football féminin. Wow, c’est incroyable.”

Image:

Ce ne doit être que le début du football féminin en Angleterre





Ils pensent que tout est fini ? Cela ne fait que commencer…

Image:

Sarina Wiegman a ramené le football à la maison





L’histoire de Kelly est rendue encore plus mémorable par le fait qu’elle n’est revenue d’une grave blessure au ligament croisé qu’en avril.

Elle a ajouté: “Merci à tous ceux qui ont joué un rôle dans ma rééducation. J’ai toujours cru que je serais là, mais être ici et marquer le vainqueur, wow. Ces filles sont incroyables.

“C’est incroyable, je veux juste célébrer maintenant.”

Image:

Les remplaçants anglais ont fait la différence





Le premier succès de l’Angleterre a été orchestré par Sarina Wiegman, qui a maintenant remporté deux championnats d’Europe consécutifs après son succès en 2017 avec les Pays-Bas.

La Néerlandaise a déclaré : “Nous avons gagné la coupe. C’est incroyable. C’est incroyable.

“Si vous voulez vraiment gagner et devenir meilleur chaque jour, c’est ce que j’ai remarqué, et c’est incroyable, ils veulent le faire ensemble.

“Nous nous sommes mis d’accord sur quelques points concernant le comportement et ce n’étaient pas que des mots, nous l’avons vécu. Le match était si serré, il y avait un peu de bagarre là-dedans, mais peu importe, nous avons gagné 2-1. Nous sommes Champions d’Europe.

“Nous avons franchi des barrières contre l’Espagne et nous devions le refaire. Je n’ai aucun secret. Je ne pense pas avoir réalisé ce qui se passe, j’ai besoin de temps.”

Williamson: L’héritage de ce tournoi est un changement dans la société

Image:

Les célébrations se poursuivront longtemps dans la semaine





Après que le tournoi ait produit des records de fréquentation, y compris le plus haut jamais enregistré dans une finale de championnat d’Europe, la capitaine anglaise Leah Williamson veut que ce succès signifie quelque chose à l’avenir.

Elle a déclaré: “L’héritage de ce tournoi est un changement dans la société, c’est tout ce que nous avons fait, nous avons réuni tout le monde, nous avons amené des gens aux matchs.

“Nous voulons qu’ils viennent aux matchs de la WSL, l’héritage est que cette équipe est gagnante et c’est le début d’un voyage.”

Williamson a également décrit la victoire comme “le moment le plus fier de ma vie”.

Image:

Jill Scott célèbre avec le trophée à Wembley





“Je ne peux pas m’arrêter de pleurer”, a-t-elle déclaré sur Bbc Un. “Quelque chose comme ça, nous parlons et nous parlons et nous parlons et nous l’avons finalement fait. Il s’agit de le faire sur le terrain et je vais vous dire quoi, les enfants vont bien.

“C’est le moment le plus fier de ma vie jusqu’au jour où j’ai des enfants, je suppose. Je prends tout, chaque conseil a été pris à chaque seconde pour que je puisse le revivre pour toujours. Je vais revivre ça pendant longtemps temps.”

Les experts de Sky Sports News réagissent au but de Chloe Kelly qui a donné à l’Angleterre une avance de 2-1 sur l’Allemagne en prolongation lors de la finale de l’Euro féminin 2022



Beth Mead a remporté le Golden Boot et a été nommée joueuse du tournoi, 12 mois après avoir été exclue de l’équipe olympique de l’équipe britannique pour les Jeux de Tokyo.

“Je n’arrive pas à y croire, parfois le football vous rabaisse, mais rebondir est le meilleur moyen et c’est ce que nous avons fait”, a-t-elle déclaré.

“Je suis sans voix, je ne peux pas tout comprendre, je suis toujours sous le choc. Je ne peux pas croire que nous l’avons gagné, je ne peux tout simplement pas, c’est fou. Je suis tellement, tellement fier de cette équipe. J’aime cette équipe et j’aime ce pays.”

Comment le pays a célébré la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2022

Regardez et écoutez la réaction de tout le pays alors que l’Angleterre bat l’Allemagne pour remporter l’Euro 2022



Des dizaines de milliers de fans drapés dans le drapeau rouge et blanc de l’Angleterre ont éclaté de joie au stade de Wembley dimanche – et dans les parcs de fans, les maisons et les pubs à travers le pays.

La progression de l’Angleterre dans le tournoi, un peu plus d’un an après que l’équipe masculine a perdu la finale sur le même terrain, a saisi le pays, avec des membres de la famille royale, du gouvernement, des stars du sport et des chanteurs qui ont tous envoyé leur soutien.

Leur victoire, sur un pays qui a déjà battu tant d’équipes de football anglaises – hommes et femmes – a marqué la première victoire majeure de l’Angleterre dans un championnat de football depuis 56 ans, et a valu un message de félicitations de la part de la reine.

“Votre succès va bien au-delà du trophée que vous avez si mérité. Vous avez tous donné un exemple qui sera une source d’inspiration pour les filles et les femmes d’aujourd’hui et pour les générations futures”, a écrit la reine.

Image:

L’Angleterre a été sacrée championne d’Europe





“J’espère que vous serez aussi fier de l’impact que vous avez eu sur votre sport que vous l’êtes du résultat d’aujourd’hui.”

La défaite 4-0 de l’Angleterre contre la Suède en demi-finale a attiré un pic d’audience de 9,3 millions de téléspectateurs sur la BBC, et ce chiffre aurait dû être dépassé en finale.

L’excitation autour de l’équipe d’Angleterre est montée depuis que quelque 69 000 supporters se sont rassemblés à Old Trafford pour assister à leur première victoire contre l’Autriche début juillet.

Dimanche, un défilé aérien de la Royal Air Force avec un équipage entièrement féminin a pris son envol au-dessus de Wembley, tandis que 87 192 fans se sont rassemblés dans le stade – le total le plus élevé enregistré dans les éditions masculines ou féminines du tournoi.

Jamie Carragher et Gary Neville étaient parmi les nombreuses stars sur Twitter à réagir à la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2022



Le prince William, qui avait précédemment publié une courte vidéo de soutien avec sa fille de sept ans, la princesse Charlotte, a remis les médailles avant de serrer dans ses bras de nombreux joueurs.

“Toutes nos félicitations à Sarina, Leah (Williamson) et à toute l’équipe”, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson. “Les terrains de football à travers le pays seront remplis comme jamais auparavant par des filles et des femmes inspirées par votre triomphe.”

Des vidéos en ligne ont montré des centaines de fans suivant le match sur grand écran dans les centres-villes de Londres, Birmingham et Manchester, applaudissant lorsque l’attaquante anglaise Chloe Kelly a marqué à la 110e minute avant de s’enfuir dans son soutien-gorge de sport.

“Pourrions-nous jamais envisager quand nous étions des filles en grandissant qu’un jour nous aurions près de 90 000 personnes à Wembley pour soutenir l’équipe féminine de football ?” une fan, Emily Taylor, a déclaré à Reuters avant le match. “Viens en Angleterre”.