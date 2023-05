Chloe Harris exposée alors que le vrai père de son bébé est révélé à Emmerdale

CHLOE Harris a donné naissance à un petit garçon sans jamais dire à ses proches qui avait engendré son enfant.

Mais son secret est dévoilé la semaine prochaine à Emmerdale, laissant sa sœur Amy Wyatt sous le choc.

Baby Reuben est venu au monde après que Chloe Harris (représentée par Jessie Elland) ait traversé une grossesse difficile qui l’a même laissée sans abri.

Mais tout au long de son calvaire, Chloé a reçu le soutien de Charity Dingle (Emma Atkins) qui lui a offert un logement malgré son passé troublé avec son propre fils, Noah Dingle.

Chloé n’a jamais révélé l’identité du père de son bébé, rejetant toutes les questions posées sur l’inconnu.

Reuben est tombé malade peu de temps après sa naissance et on a soupçonné qu’il pouvait souffrir d’une méningite bactérienne et, dans une tournure choquante, l’identité de son père biologique a finalement été révélée à Charity.

Cependant, la sœur de Chloé, Amy Wyatt (Natalie Ann Jamieson), ne sait toujours pas qui a engendré son bébé.

À venir la semaine prochaine sur ITV, Amy arrive à l’hôpital pour des câlins avec Reuben mais une Chloé qui se déteste elle-même décide de lui dire enfin la vérité.

Amy est choquée et n’arrive pas à croire ce que sa sœur a fait lorsqu’elle apprend que le jeune marié Mackenzie Boyd (Lawrence Robb) est le père de Reuben.

Les téléspectateurs soupçonnent peut-être que Mack n’est pas le père du bébé de Chloé, mais il n’y a aucun doute pour sa femme Charity.

Le couple s’était précédemment disputé pour fonder sa propre famille alors que Mack avait clairement indiqué qu’il rêvait d’être père.

Charity, qui venait de traverser une épreuve de grossesse extra-utérine déchirante, pensait qu’elle en avait assez de la maternité et de ses dangers.

Une bagarre a éclaté et, finalement, Mackenzie a trouvé du réconfort sous la forme de Chloé Harris, mais il a continué à la tenir à bout de bras après leur aventure d’un soir.

La semaine prochaine, Mackenzie est honteux de sa sœur Moira Dingle (Natalie J. Robb) qui reconstitue lentement ses mois de mensonges.

Ses paroles le laissent déterminé à arranger les choses avec Charity – mais pourra-t-elle jamais vraiment lui pardonner ?

La vie dans les Dales pourrait-elle devenir compliquée pour lui et Chloé ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

