Chloé Harent remporte le Prix Tremplin Jeunes Talents

Le jury Planches Contact 2024, présidé par la photographe Sarah Moon, a décerné cette année le Prix Tremplin Jeunes Talents à Cloé Harent. Son travail, centré sur la fragilité et la beauté de la biodiversité de l’estran normand, a séduit les membres du jury.

Composé de personnalités du monde de la photographie, le jury a soigneusement examiné les 280 candidatures reçues pour le concours de cette année. Cinq artistes ont été sélectionnés pour leur talent et leur vision unique : Nicola Fioravanti, Cloé Harent, Maximilien Schaeffer, Rachel Seidu et Marie Wengler. Parmi eux, Cloé Harent s’est démarquée par sa spontanéité et sa créativité, offrant une vision poétique de micro-paysages iodés, fruits d’une nature vivante.

« Avec Cloé Harent, Deauville dévoile le monde de l’infiniment petit : mollusques, lichens et anémones. Son travail explore des espaces encore vierges des jeunes talents : les « tidelands », le littoral. Ce lieu poétique, où les vagues déposent et nourrissent une vie minuscule, est un étrange témoin des temps géologiques.

— Jury du Prix Tremplin Jeunes Talents 2024.

La déclaration du gagnant

« Dès mon arrivée, Laura Serani, que je considère comme ma « maman italienne », m’a emmené bras dessus bras dessous pour une promenade le long de la plage. J’étais fasciné par les coquillages que je n’ai pas l’habitude de voir dans le Sud-Ouest, sans savoir encore qu’ils feraient l’objet de ma série. Cette résidence est un véritable cadeau : rencontrer chaque matin des photographes de tous horizons est une opportunité inestimable qui nourrit et inspire. Avec le festival InCadaquès qui s’annonce, j’ai déjà un spot naturel en tête, mais je suis ouvert aux surprises que j’y découvrirai.»

— Cloé Harent

Le Prix Tremplin Jeunes Talents

Le Prix Tremplin Jeunes Talents est un concours destiné aux photographes et vidéastes en début de carrière artistique. Chaque année, les candidats sélectionnés sont invités à une résidence de plusieurs semaines à Deauville, où ils sont encouragés à capturer l’essence de la ville et de ses environs. Ce programme de résidence donne aux participants la liberté d’explorer le territoire et de créer une nouvelle série d’œuvres, qui seront exposées lors de la prochaine édition du festival Planches Contact.

Durant leur résidence, les artistes bénéficient du soutien de l’équipe du festival et de la Ville de Deauville. Ils ont également la possibilité de se connecter et de s’inspirer d’autres photographes en résidence. Cette plateforme offre une visibilité exceptionnelle et constitue un accélérateur majeur pour leur carrière artistique.

Élément constant des initiatives culturelles de Deauville, le soutien aux jeunes artistes est au cœur de Planches Contact et de ce concours. Outre une bourse de création, les participants se disputent le Grand Prix du Jury et le Prix du Public, pour lesquels le vote est ouvert jusqu’au 5 janvier 2025. Les œuvres des artistes sélectionnés sont exposées pendant toute la durée du festival, permettant au public de découvrir des perspectives fraîches et audacieuses sur la Normandie.

