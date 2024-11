Chloë Grace Moretz se révèle officiellement comme une femme gay et une électrice précoce

Dans une publication sage sur sa page Web Instagraml’actrice Chloë Grace Moretz (Le périphérique, les nuages ​​de Sils Maria, la mauvaise éducation de Cameron Post) s’est officiellement révélée homosexuelle et l’une des premières à avoir voté pour Kamala Harris, en écrivant : « J’ai voté tôt et j’ai voté pour Kamala Harris. Il y a tellement de choses en jeu dans cette élection. Je crois que le gouvernement n’a aucun droit sur mon corps en tant que femme et que les décisions concernant mon corps devraient venir UNIQUEMENT de moi-même et de mon médecin. Kamala Harris protégera cela pour nous. Je crois à la nécessité de protections juridiques qui protègent la communauté LGBTQ+ en tant que femme gay. Nous avons besoin de protections dans ce pays et d’avoir accès aux soins dont nous avons besoin et que nous méritons. ALORS… Vous votez tôt ? Élaborons ensemble un plan pour nous rendre à votre bureau de vote avec vos amis ! Accédez à IWillVote.com pour trouver le meilleur plan pour vous.

Alors que la sexualité de Chloë et sa relation avec modèle Kate Harrison est quelque peu « connue » depuis une période de temps relativement importante, Chloé a historiquement gardé des limites strictes quant à la confirmation de ces détails spécifiques de sa vie personnelle.

Auparavant, Moretz sortait avec le mannequin anglais Brooklyn Beackham, fils des célèbres Beckham Victoria et David. Ils ont assisté ensemble à la Convention nationale démocrate de 2016 pour soutenir Hillary Clinton, où Moretz est également apparu en tant que conférencier. En août 2018, elle a confirmé qu’elle et Brooklyn avaient rompu après quatre ans de vie commune. Plus tard cette année-là, elle a été aperçue en train de canoter avec Harrison. lors d’un dîner à Malibu.

Son projet gay le plus remarquable était son tour dans le rôle de Cameron Post dans Le film queer phare sur le passage à l’âge adulte de Desiree Akhavan Mauvaise éducation du Cameron Postbasé sur le roman d’Em Danforth. Au moment de la sortie du film, Moretz encourageait un journaliste qui la décrivait comme hétéro : «n’assumez pas la sexualité de qui que ce soit.

En 2022, un journaliste deLe je lui a demandé avec qui elle sortait actuellementet après avoir insisté «Je garde ma vie privée privée », a-t-elle révélé, « Je suis dans une relation à long terme. Et j’apprécie vraiment ça. Hé-o !

Harrison et Moretz portent des bagues en diamant depuis avril 2024, largement considérées comme une preuve de leurs fiançailles homosexuelles l’un envers l’autre. Ils ont été repérés lors d’événements mondiaux notables tels que l’US Open, un concert de Taylor Swift et un voyage à Disneyland.

Harrison m’a été décrit par une source interne comme « la personne la plus douce et un très bon joueur de pickleball ».

Deux des frères de Moretz sont gays, et même si elle a dit que son père espérait au départ qu’ils « prieraient pour que les gays » (elle a grandi dans une petite ville du nord-ouest de la Géorgie, baptiste du Sud), elle dit que sa mère était « incroyablement solidaire » et a créé un environnement ouvert où ses frères et sœurs pouvaient être eux-mêmes. Elle avait six ans lorsqu’elle et sa mère ont déménagé à New York, après que son frère Trevor y ait été accepté à l’école d’art dramatique. Elle a fait ses débuts au cinéma à l’âge de sept ans dans Le Gardien.

Moretz devrait apparaître dans la très attendue comédie de Noël de Michelle Pfiffer Oh. Quoi. Amusant, dont le tournage a récemment terminé à Atlanta. Le film met également en vedette les acteurs queer Devery Jacobs et Havana Rose Liu.

Chloë Grace Moretz a probablement beaucoup de fans et de followers qui ne savaient pas qu’elle était homosexuelle, et associer cette confirmation de sa sexualité – qui est susceptible de générer un buzz majeur – avec un appel pour que tout le monde sorte et vote à cette élection très importante est une bonne chose. vraiment intelligent !

C’est un grand jour pour moi personnellement, car je peux faire ce que je préfère, c’est-à-dire changer le statut d’un acteur dans ma base de données d’acteurs LGBTQ+ de « gay mais pas officiellement sorti » à « officiellement sorti ».