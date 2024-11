Chloe Grace Moretz se révèle gay tout en soutenant Harris

L’actrice Chloe Grace Moretz s’est déclarée publiquement gay tout en soutenant Kamala Harris à la présidence.

La star hollywoodienne de 27 ans, surtout connue pour ses rôles dans Botter le cul et Carriea confirmé avec désinvolture sa sexualité en révélant qu’elle avait déjà voté pour Harris avant le jour du scrutin de mardi 5 novembre.

Partageant une photo d’un autocollant indiquant « J’ai voté tôt » sur Instagram, Moretz a expliqué pourquoi Harris « protégerait » ses droits en tant que femme queer si la candidate démocrate gagnait le pouvoir.

« J’ai voté tôt et j’ai voté pour Kamala Harris », a partagé Moretz avec ses 24 millions de followers. « Il y a tellement de choses en jeu dans cette élection. Je crois que le gouvernement n’a aucun droit sur mon corps en tant que femme et que les décisions concernant mon corps devraient venir UNIQUEMENT de moi-même et de mon médecin.

« Kamala Harris protégera cela pour nous. »

Confirmant sa sexualité, la star du cinéma a ajouté : « Je crois à la nécessité de protections juridiques qui protègent la communauté LGBTQ+ en tant que femme gay. Nous avons besoin de protections dans ce pays et d’avoir accès aux soins dont nous avons besoin et que nous méritons.

Chloé Grace Moretz. (Photo par VCG/VCG via Getty)

Moretz, qui s’était précédemment décrite comme une « défenseure et alliée » de la communauté LGBT+, a deux frères homosexuels et a joué en 2018 dans un drame sur la thérapie de conversion gay. La mauvaise éducation du Cameron Postbasé sur le roman de 2012 d’Emily M Danforth.

S’adressant à la BBC à l’époque, Moretz a rappelé comment elle et ses frères et sœurs avaient été élevés dans le « ville baptiste très chrétienne » de Rome, Géorgie.

« Donc, quand mes frères sont sortis, cela a été assez choquant pour la communauté », a-t-elle expliqué. « Nous avons eu la chance d’avoir ma mère qui est incroyablement progressiste. Mais néanmoins, ils ont fait face à beaucoup de haine d’eux-mêmes lorsqu’ils ont fait leur coming-out.

« Et ils ont essayé – ce qui est très courant dans la communauté dans laquelle nous avons grandi – de ‘prier pour que les gays s’en aillent’ de leur propre chef avant de faire leur coming-out à la famille, ce que j’ignorais à l’époque. »

Kamala Harris et son rival républicain Donald Trump se lancent dans une dernière campagne éclair dans les États clés avant la clôture des votes pour l’élection présidentielle américaine mardi.

Parallèlement, de nouvelles recherches ont montré que les électeurs LGBTQ+ de quatre États pourraient jouer un rôle essentiel dans le choix du candidat qui entrera dans le Bureau Ovale en janvier 2025.

Partagez vos réflexions ! Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n’oubliez pas de garder la conversation respectueuse.