Chloë Grace Moretz se présente officiellement comme une « femme gay » tout en soutenant Kamala Harris à la présidence

Chloë Grace Moretz s’est officiellement déclarée homosexuelle samedi tout en affichant son soutien à Kamala Harris.

La star de « Kick Ass » a fait le annonce sur Instagram en partageant son soutien public au vice-président et en révélant qu’elle avait voté tôt pour l’élection présidentielle américaine de 2024.

« J’ai voté tôt et j’ai voté pour Kamala Harris », a écrit Moretz à côté d’une photo d’un autocollant rouge, blanc et bleu sur lequel étaient écrits les mots « J’ai voté début 2024 ». « Il y a tellement de choses en jeu dans cette élection. »

Chloé Grace Moretz a officiellement fait son coming-out samedi. Chloë Grace Moretz/Instagram

L’actrice a fait cette annonce publique en partageant son soutien à Kamala Harris à la présidence sur Instagram. AFP via Getty Images

«Je crois que le gouvernement n’a aucun droit sur mon corps en tant que femme et que les décisions concernant mon corps devraient venir UNIQUEMENT de moi-même et de mon médecin. Kamala Harris protégera cela pour nous », a-t-elle poursuivi.

« Je crois à la nécessité de protections juridiques qui protègent la communauté LGBTQ+ en tant que femme gay. Nous avons besoin de protections dans ce pays et d’avoir accès aux soins dont nous avons besoin et que nous méritons.

Elle a conclu son message en exhortant ses partisans à se rendre aux urnes avec leurs amis.

Bien que ce soit la première fois que Moretz révèle publiquement son orientation sexuelle, la rumeur dit qu’elle sort avec Kate Harrison depuis 2018, lorsqu’ils ont été aperçus en train de se serrer les lèvres à l’extérieur de Nobu Malibu en Californie.

« Je crois à la nécessité de protections juridiques qui protègent la communauté LGBTQ+ en tant que femme gay », a-t-elle déclaré avant d’exhorter ses partisans à se rendre aux urnes. Chloë Grace Moretz/Instagram

Selon certaines rumeurs, Moretz sortirait avec le mannequin Kate Harrison depuis plusieurs années. Images du GC

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Au cours de ce qui semblait être une soirée de rendez-vous mouvementée, le couple a ensuite emmené leur fête à Soho House avant de partir bras dessus bras dessous et de s’arrêter pour profiter d’une longue séance de maquillage.

Avant de se connecter avec Harrison, Moretz entretenait une relation amoureuse avec son ex Brooklyn Beckham.

Moretz, qui a deux frères homosexuels, défend depuis longtemps la communauté LGBTQ.

Les deux hommes ont eu une relation amoureuse pour la première fois en 2018, lorsqu’ils ont été aperçus en train de s’embrasser à l’extérieur de Nobu Malibu. Chloë Grace Moretz/Instagram

Moretz, qui a deux frères homosexuels, défend depuis longtemps la communauté LGBTQ. Getty Images pour Glamour

« Nous avons grandi dans une région de Géorgie où « prier pour que les gays s’éloignent » est une chose très réelle. Il y avait plusieurs personnes dans notre petite ville qui ont apparemment prié pour chasser les homosexuels et entretiennent désormais de bonnes relations avec leurs femmes », a déclaré Moretz à PorterEdit en 2018.

L’actrice a en outre parlé de son expérience d’enfance avec ses frères, déclarant au Gay Times plus tard cette année-là qu’elle « a grandi en se battant pour eux » parce que cela « m’a brisé le cœur de voir que oui, ils peuvent se défendre, mais les gens je n’écouterais pas.

« Alors j’ai pris sur moi, avec leur bénédiction, d’aller là-bas et d’en parler, et de dire aux gens : ‘Hé, être gay n’est pas grave du tout.’ Mais soyez fiers, soyez là et hissez haut le drapeau. Faites partie de la communauté et soyez pour la communauté », a-t-elle déclaré.