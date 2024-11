Chloë Grace Moretz s’est présentée comme une « femme gay » dans une publication Instagram encourageant ses abonnés à voter. Bien que le candidat à la vice-présidence JD Vance estime que les Républicains sont sur le point d’obtenir le «vote normal pour un gay», Moretz, une femme gay normale qui se trouve également être un acteur très célèbre, a voté pour Kamala Harris. En plus d’être un défenseur mais aussi d’être membre de la communauté LGBTQ+, Moretz croit « à la nécessité de protections juridiques qui protègent la communauté LGBTQ+ en tant que femme gay ». Rien d’anormal à cela.

« Il y a tellement de choses en jeu dans cette élection », a déclaré le Botter le cul étoile postée. «Je crois que le gouvernement n’a aucun droit sur mon corps en tant que femme et que les décisions concernant mon corps devraient venir UNIQUEMENT de moi-même et de mon médecin. Kamala Harris protégera cela pour nous. Je crois à la nécessité de protections juridiques qui protègent la communauté LGBTQ+ en tant que femme gay. Nous avons besoin de protections dans ce pays et d’avoir accès aux soins dont nous avons besoin et que nous méritons.

La sexualité de Moretz a fait l’objet de spéculations dans le passé. Elle entretient une relation amoureuse avec le mannequin Kate Harrison depuis 2018. Les deux n’ont jamais confirmé la relation, mais Moretz a partagé une photo des deux sur Instagram Stories la Saint-Valentin dernière, qualifié de « lancement en douceur » dans certains milieux. Cependant, Moretz, qui a deux frères homosexuels, a longtemps défendu les droits LGBTQ+. »