Chloë Grace Moretz révèle qu’elle a lutté contre la dysmorphie corporelle après un mème viral “horrible”

Chloë Grace Moretz a parlé de ses luttes contre la dysmorphie corporelle et l’anxiété après être devenue la cible de mèmes viraux sur les réseaux sociaux.

Dans une récente interview avec le magazine Hunger, l’actrice de 25 ans a révélé qu’elle avait cherché une thérapie après qu’un examen approfondi en ligne l’ait rendue “super consciente” de son corps.

“J’ai dû travailler là-dessus”, a expliqué Moretz. “Pendant longtemps, j’ai pu être la Chloë que les gens voient et la Chloë que je suis en privé. Puis ces deux mondes sont entrés en collision, et je me suis sentie vraiment crue, vulnérable et ouverte.”

“Et puis est venu l’assaut de mèmes horribles qui ont commencé à m’être envoyés à propos de mon corps.”

La star de “The Peripheral” a rappelé comment elle avait été “vraiment affectée” par un mème particulier qui comparait son corps à un personnage de “Family Guy”.

“En fait, je n’en ai jamais vraiment parlé, mais il y a un mème qui m’a vraiment touché, celui de moi entrant dans un hôtel avec une boîte à pizza à la main”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“Et cette photo a été manipulée pour en faire un personnage de ‘Family Guy’ avec de longues jambes et un torse court, et c’était l’un des mèmes les plus répandus à l’époque.”

En plus de la blessure qu’elle a subie après avoir été honteuse, la native d’Atlanta a également été piquée lorsque sa détresse a été rejetée par les gens autour d’elle.

“Tout le monde se moquait de mon corps, et j’en ai parlé avec quelqu’un. Et ils ont dit : « Oh, ferme ta f—, c’est drôle. » Et je me souviens juste d’être assise là et d’avoir pensé : “Mon corps est utilisé comme une blague et c’est quelque chose que je ne peux pas changer à propos de qui je suis, et c’est posté partout sur Instagram””, a-t-elle déclaré.

“C’était quelque chose d’aussi bénin que d’entrer dans un hôtel avec des restes”, a ajouté Moretz. “Et, à ce jour, quand je vois ce mème, c’est quelque chose de très difficile à surmonter pour moi.”

Le mème a commencé à circuler en 2016 lorsque l’actrice a été photographiée par les paparazzi alors qu’elle quittait un hôtel avec deux boîtes à pizza tout en portant un t-shirt noir, un short noir et des talons hauts noirs.

L’image a été retouchée par des utilisateurs en ligne pour raccourcir le torse de Moretz et allonger ses jambes. La photo a ensuite été placée côte à côte avec le personnage “Family Guy” “Legs Go All The Way Up” Griffin d’un épisode de 2011. Le personnage avait des jambes exagérément longues et un torse court.

Moretz a admis qu’elle était “un peu triste” après que le mème soit devenu viral, et elle a commencé à ne plus aimer poser pour des photos sur des tapis rouges.

“Il a fallu une couche de quelque chose que j’aimais avant, qui consistait à m’habiller, à aller sur un tapis et à prendre une photo, et cela m’a rendu super gênée”, a-t-elle expliqué.

“Et je pense que la dysmorphie corporelle, à laquelle nous sommes tous confrontés dans ce monde, est extrapolée par les problèmes des médias sociaux. C’est une tête —.”

L’actrice de “Carrie” a confié à Hunger que les niveaux d’anxiété qu’elle a ressentis lorsqu’elle a été photographiée l’ont amenée à se retirer des projecteurs.

“Je suis essentiellement devenu un reclus”, a déclaré Moretz.

“C’était génial parce que je me suis éloigné des photographes, et j’ai pu être moi-même et avoir tellement d’expériences que les gens n’ont pas photographiées. Mais, en même temps, cela m’a rendu très anxieux quand j’ai été photographié. Mon mon rythme cardiaque augmenterait et j’hyperventilerais.”

Moretz a expliqué que le début de la pandémie de COVID-19 a été un peu un soulagement car elle a pu se couvrir le visage avec un masque lorsqu’elle est sortie en public.

“Cela a définitivement aidé cette expérience pour moi. Je mets juste un chapeau, mets un masque, puis mets ma cagoule et je pourrais m’en tirer avec beaucoup plus, comme aller à un concert ou me mordre la lèvre ou avoir des sans-papiers boutons », dit-elle.

Elle a ajouté que le verrouillage lui avait également permis de faire une pause dans son emploi du temps chargé, ajoutant que c’était un “moment d’introspection”.

“Dire que ces deux dernières années ont été transformatrices est un euphémisme, c’est le moins qu’on puisse dire. Je suis une fille très différente de ce que j’étais. Je me sens comme une femme maintenant”, a conclu Moretz.